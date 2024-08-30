Balıkesir’de, Büyük Zafer’in 102. yılı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’inci yılı onuruna düzenlenen resmi törenlere, Balıkesirliler büyük ilgi gösterdi. Törenlerde; il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı konuşmada ''Balıkesir’de milli birlik ve beraberlik her zaman esastır. Biz böyle gördük böyle yapmaya da devam edeceğiz.'' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valiliği himayesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenine katıldı. Büyük Zafer’in 102. yılı onuruna düzenlenen tören, il protokolünün Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali İsmail Ustaoğlu; Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tümgeneral Hüseyin Duman ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte makamında tebrikleri kabul etti. Valilik Makamında gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından il protokolü, Kuvayı Milliye Meydanı’nda düzenlenen kutlama programına katıldı.

VATANDAŞLAR MEYDANI DOLDURDU

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü kapsamında Kuvayı Milliye Meydanı’ndaki kutlama programı geçit töreniyle başladı. Geçit töreninde Vali İsmail Ustaoğlu, Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tümgeneral Hüseyin Duman ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın vatandaşları selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladılar. Daha sonra askeri bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Hava Pilot Kurmay Albay Timur Geceoğlu’nun ardından Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Halk oyunları gösterilerinin sunulurken tören, askeri birliklerin geçişi ile son buldu.

“BU TOPRAKLAR, ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEK”

Bu toprakları bizlere vatan yapan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu topraklar için mücadele eden herkesin önünde saygıyla eğildiğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun. Balıkesir, Kuvayı Milliye’nin başşehri. Onun için Balıkesir’de milli birlik ve beraberlik her zaman esastır. Biz böyle gördük böyle yapmaya da devam edeceğiz, her zaman da böyle olacak. Bu topraklarda ilk kurşun ve son kurşun atıldı, bu nedenle topraklarımızın bu güzel anılarına, kahramanlarına en başta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine, eserlerine, ilkelerine ve gösterdiği yola sahip çıkmaya devam edeceğiz. Balıkesir ilerleyen zamanlarda çok daha farklı özelliklerle gazisine, şehidine, evlatlarına, gençlerine ve emanet aldığı Cumhuriyet’e hem daha da fazla sahip çıkacak hem de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden daha fazla devam edecek. Bu toprakları bize vatan yapanlara minnet ve şükran duymaya devem edecek. Balıkesirli hemşehrilerimin Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” diye konuştu.

TÖRENE KATILIM YOĞUN OLDU

Törenlere; Vali İsmail Ustaoğlu, Hava Kuvvetleri Lojistik Başkanı Tümgeneral Hüseyin Duman AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı,MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkân ve vatandaşlar katılım sağladı.