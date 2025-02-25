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Balıkesir’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor

Balıkesir’de camiler Ramazan’a hazırlanıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayına sayılı günler kala tüm camilerde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız veren belediye ekiplerinin bu hizmeti cami cemaati tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Kent genelinde vatandaşların sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ilgili birimlere talimat verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından il genelinde camilerin içi özel solüsyonlarla dezenfekte edilirken, gül suyu ile yıkanarak daha ferah ve temiz bir atmosfer sağlandı. Rutin çalışmalarını sürdüren ekipler, Ramazan Ayında da vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için temizlik çalışmalarına devam edecek.

İBADETHANELER GÜL SUYUYLA YIKANDI

İbadethaneleri detaylı olarak temizleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından mobil araçlarla camiler detaylı olarak temizlendi. Özellikle sıcak su ve köpüksüz deterjanlı buharlı sistem ile cami ve mescitlerde hummalı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Halıları da yıkanan camiler, gül suyu da dökülerek ferah bir ortama kavuşması sağlanıyor.

“AHMET BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Camilerin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dip bucak temizlendiğini söyleyen İsa Kasım, "2025 yılı Ramazan Ayı öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik ekiplerince camimizde yapılan genel bir temizlik, ilaçlama ve genel bir bakımdan dolayı her taraf ilaçlandı ve temizlendi. Bizlere bu imkânı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a ve temizlikte yardımcı olan kardeşlerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

“CAMİLERİMİZ TERTEMİZ OLDU”

Ramazan öncesi camilerdeki temizlik hizmetinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Recep Atar, “Camilerimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Ramazan’a inşallah, camilerimiz çok temiz bir şekilde gireceğiz. İbadetlerimizi temiz bir şekilde yapacağız” şeklinde konuştu.

“ÇOK İYİ BİR HİZMET”

“Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz” diyen Celal Ergün, “Allah onlardan razı olsun, camileri ve yolları temizliyorlar. Şu an çok iyi bir durumda yani” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin camileri detaylı olarak temizlediğini belirten Mustafa Yıldız, “Çok memnunuz. Ahmet Başkan’ımızdan Allah razı olsun. Camiler temizleniyor. Çok iyi bir hizmet yani” ifadelerini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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