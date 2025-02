Balıkesir'de ''Can Dost''la sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği

Balıkesir’de ilçe ilçe dolaşarak sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği sağlayan mobil hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost’un, Şubat-Mart takvimi belli oldu. Hayvanları, Allah’ın bir emaneti olarak gördüklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, onların konforlu bir ömür geçirmesi için mevcut imkânlarının geliştirileceğini ve desteklerin arttırılacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hayata geçirdiği "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" projesi ile binden fazla sokak hayvanını sıcak yuvaya kavuşturdu. Türkiye’ye örnek olan bir projeyi hayata geçiren Akın, sokakta yaşayan can dostları terk etmiyor. Mama destekleri sürerken mobil hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost" da sağlık hizmeti sunuyor. Balıkesir’in 20 ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların sağlık şartlarını iyileştirmek için hizmet veren "Can Dost" ile her gün farklı bir ilçede hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılırken uzman veteriner hekimler tarafından da parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sokakta yaşayan can dostlara karşı sorumluluklarının farkında olduğunu belirten Başkan Akın, onların yaşam şartlarını iyileştirmek için atılması gereken her türlü adımı attıklarını vurguladı.

İlçe ilçe gezecek

Sokaklarda bakıma ve tedaviye muhtaç hayvanların daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla "Can Dost’un" Şubat-Mart programı belli oldu. 17 Şubat Savaştepe Hürriyet Meydanı, 18 Şubat Bigadiç Pazar Yeri, 19 Şubat Sındırgı Cumhuriyet Meydanı ve 20 Şubat Kepsut Cumhuriyet Meydanı ile devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Can Dost"; 21 Şubat Dursunbey Kent Meydanı, 24 Şubat Balya Cumhuriyet Meydanı, 25 Şubat İvrindi Atatürk Meydanı, 26 Şubat Havran eski belediye önü ve 27 Şubat Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. 28 Şubat Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda, 3 Mart Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 4 Mart Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda ilçe ziyaretlerini sürdürecek olan "Can Dost", 5 Mart Susurluk Heykel Meydanı’nda, 6 Mart Manyas Atatürk Meydanı’nda, 7 Mart Gönen Hükümet Meydanı’nda ve 10 Mart Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet verecek. Sokak hayvanları için tüm klinik imkânları seferber eden "Can Dost"un Şubat-Mart programı 11 Mart’ta Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 12 Mart Marmara Adası Paşa Limanı’nı ziyaretlerinin ardından 13 Mart Karesi Millet Bahçesi ve 14 Mart Altıeylül Atatürk Parkı’nda tamamlanacak.

Can Dostlar, Allah’ın emaneti

Göreve geldiği günden bugüne barınaklarda kalan hayvanların yuvalandırılması, sokakta yaşayanların ise daha rahat bir yaşam sürmesi için projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mobil hayvan bakım ve tedavi aracı "Can Dost" ile sokak hayvanlarının tedavi ve sağlık taramalarının gerçekleştirdiklerini söyledi. Hayvanları, Allah’ın bir emaneti olarak gördüklerini söyleyen Akın, "Onları hem sıcak yuvaya kavuşturmak hem de sokaktaki yaşam şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlara karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Can Dost da ilçe ilçe gezerek onların, bakım ve tedavilerini gerçekleştirecek" diye konuştu.