Balıkesir'de cankurtaranlar yaz sezonu boyunca 176 vakaya müdahale etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonu için İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlara verdiği eğitimin meyvelerini topluyor. Kapsamlı eğitimlerle tecrübelerini pekiştiren cankurtaran ekipleri 176 vatandaşımızın hayatını kurtararak 65 olan personel sayısını da yaz başından bu yana 81’e yükseltti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı olarak yaz sezonu boyunca can güvenliğini sağlamak için sahillerde görev yapacak olan cankurtaran ekipleri 4 ay boyunca 176 vatandaşın canını kurtardı. Dikkatli ve donanımlı cankurtaran ekipleri her geçen gün sayısını artırarak daha fazla can kurtarmak için canla başla mücadele veriyor.

HER GEÇEN GÜN GÜÇLENİYOR

Geçtiğimiz yıl 34 olan kule sayısını bu yıl 48’e çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yaz başında 65 olan personel sayısını da 81’e yükseltti. Böylece cankurtaran ekipleri 81 personel, 17 bot, 3 jet ski ile 49 mavi bayraklı plajda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Gömeç Dalış Köyü’nde sıkı bir eğitimden geçen cankurtaran ekipleri eğitimlerde gösterilen; kondisyon, kurtarma, yüzme, yöneltme, kazazede yakalama gibi teknikleri birebir uygulayarak 176 vatandaşımızı hayata bağladı. Mavi bayraklı plajlarımızın can güvenliğini sağlayan ekipler her geçen gün güçlenerek vatandaşların güvenini kazanıyor.

VATANDAŞLARIN CANI ONLARA EMANET

Balıkesir’in mavi bayraklı, eşsiz plajlarında yaz ayları boyunca güvenli bir şekilde denizin tadını çıkartan turistler cankurtaranların vermiş olduğu hizmetten oldukça memnun. Denizin, güneşin konforuna varan vatandaşlar canlarını gönül rahatlığıyla cankurtaranlara emanet edebilmenin rahatlığını yaşıyor. Vatandaşların güvenliği için canla başla mücadele eden cankurtaran ekipleri ise vatandaşların tatil keyfini güvenli bir şekilde yerine getirmenin gururunu yaşıyor.