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Balıkesir'de caz konserine yoğun ilgi

Balıkesir'de caz konserine yoğun ilgi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk defa düzenlediği caz müziği konseri, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şehrin sosyal hayatını canlandırmak için sanatsal faaliyetlere ağırlık veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde Balıkesir’de ilk kez düzenlenen caz müziği konseri sanatseverleri buluşturdu. 30 Nisan Dünya Caz Günü kapsamında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen caz müziği konserinde ünlü müzisyen Yavuz Darıdere, Hammond org ve trompetle benzersiz bir performans gerçekleştirdi. Tolga Bilgin, Ceynur Beste, Bartu Çe ve Yamaç Akdağ’ın yer aldığı orkestra caz müziğin duygusal derinliğini ve enerjik temposunu izleyenlere yansıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde caz müziğin en beğenilen eserleri hayat buldu. Konsere; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Kayatepe,  Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz ve vatandaşlar katıldı.

 

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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