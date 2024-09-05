Balıkesir'de çocuklar sertifikalarını, Başkan Akın’ın elinden alacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Spor dolu bir yaz geçiren çocuklar, sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın elinden alacak.

Kentte spor kültürünün yaygınlaşması ve şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit ve Manyas ilçelerinde açtığı Yaz Spor Okulları’nın Kapanış Töreni’ni, 5 Eylül Perşembe günü saat: 19.00’da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek. Yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yeteneklerini sergilemelerini sağlamak için alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen kurslara katılan çocuklar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın elinden sertifikalarını alacaklar.

SPOR DOLU BİR YAZ

6-14 yaş aralığındaki çocuklara; muay thai, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis, kick boks, karate, satranç, güreş, jimnastik, judo, taekwondo ve boks olmak üzere toplam 14 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulları ile çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek spor dolu bir yaz tatili geçirdiler.