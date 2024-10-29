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Balıkesir'de Cumhuriyet’in 101. yılında zaferin dansı sahnelendi

Balıkesir'de Cumhuriyet’in 101. yılında zaferin dansı sahnelendi
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Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlama programları çerçevesinde sahnelenen ''Bir Milletin Doğuşu: Zaferin Dansı'' müzikali, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı kutlama programları kapsamında düzenlenen etkinlikler, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Cumhuriyet’in kazanımları ve tarihi bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı “Bir Milletin Doğuşu: Zaferin Dansı” müzikali, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

TARİHİ ZAFER USTALIKLA ANLATILDI

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine en büyük armağanı olan Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan müzikalde, tarihi zaferler etkileyici dans performanslarıyla sahnelendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden’in de katılımıyla gerçekleşen müzikal, etkileyici dans performansları ve tarihe ışık tutan olay örgüsüyle seyircilerden tam not aldı. Milli bayramlarda bir araya gelmenin önemine değinen Sevinç Baykan Özden, Cumhuriyet Bayramı programlarına gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu ifade etti.

“ÇOK GÜZEL BİR İŞ ÇIKARMIŞLAR”

“Bir Milletin Doğuşu: Zaferin Dansı” müzikalini çok beğendiğini söyleyen Serpil Eraslan “Gösteri harikaydı. Çok ağladık, duygulandık. Müzikali hazırlayanların ellerine, yüreklerine sağlık. Çok güzel iş çıkarmışlar. Herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.” İfadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihine ışık tutan müzikali izlerken gurur ve hüznü bir arada yaşadığını ifade eden Betül Kuru “Geçmişimizi yansıtan, geleceğimize umut veren çok güzel bir gösteriydi. Herkese teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık.” dedi.

Necatibey Eğitim Fakültesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören Beyza Karakaş “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamaya ve bu müzikali izlemeye geldik. Hem çok duygusaldı. Hüzünlendik, gözlerim doldu. Çünkü tarihimiz kolay yazılmadı. Çok güzel bir etkinlikti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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