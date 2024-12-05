Balıkesir’de dere yatakları temizleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül ilçesi Macarlar kırsal mahallesinde bulunan 2 bin 500 metre uzunluğundaki dere yatağını temizledi. Islah çalışmaları ile kirlilik ve kötü kokuyu ortadan kaldıran ekipler, il genelinde yaklaşık 21 bin metrelik dere ıslahı gerçekleştirdi.

Balıkesir genelinde sürdürülebilir ve güvenli bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde 8 ayda yaklaşık 21 bin metrelik dere temizliği gerçekleştirdi. Balıkesir’in ihtiyaçlarına ve stratejik önceliklere göre belirlenen kapsamlı bir çalışma planı hazırlayan BASKİ ekipleri, Altıeylül’e bağlı Macarlar kırsal mahallesinde yıllardır ihmal edilen 2 bin 500 metre uzunluğundaki dere yatağını temizlediler. Bölge halkına uzun vadeli fayda sağlayacak olan çalışma sayesinde dip temizliği yapılarak balçık tabaka ortadan kaldırıldı.

VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

Dere temizlikleri ile taşkın risklerini en aza indirmeyi hedefleyen ekipler, dere yataklarının ekosistemini koruyarak suyun sağlıklı dolaşımını sağladılar. Bölge halkının yaşam kalitesini artırmak için dere yataklarında detaylı çalışma yaptıklarını söyleyen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tüm ilçelerde ihtiyaca göre su temini için sondaj, kaptaj çalışmaları, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hattı yapımları ve yağmur suyu hatları gibi alanlarda da projelerini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Mevcut hatların bakım ve yenilenmesinin yanı sıra çevreye duyarlı teknolojilerin altyapıya entegre edilmesini sağlayan BASKİ, gelecek nesillere daha güçlü ve modern bir altyapı bırakmak için çalışıyor.

“HEDEFİMİZ KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMEK”

Merkez mahallelerde bulunan dere yataklarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Özellikle merkez mahallelerde bulunan dere yataklarındaki birikmeleri, sinek oluşumlarını, pis koku oluşumlarını engellemek adına iş makinelerimiz ve ekiplerimizle dere temizliklerini yapıyoruz. Islah anlamında da gerektiğinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile birlikte çalışmalar yaparak birçok yerin sorununu çözüyoruz, dere yataklarındaki kirliliğin de önüne geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

“AHMET BAŞKAN GELİR GELMEZ ÇALIŞMALARI BAŞLATTI”

BASKİ ekiplerinin dere yatağını temizlemesiyle vatandaşların rahat bir nefes aldığını söyleyen Macarlar Mahallesi sakinlerinden Ertan Alkan, “Temizlik hizmeti çok güzel oldu. Burada yazın kokudan durulmuyordu. Çok sivrisinek oluyordu. Temizlenmesi iyi oldu, ilk defa temizleniyor buralar. Ahmet Akın’dan Allah razı olsun” dedi.

Mahallelerindeki dere yatağının yıllardır temizlenmediğini söyleyen Sevgi Karakaya, “Yıllardan beri ben 40 senedir buradayım. Ne temizlediler ne baktılar. Gittim, yalvardım. Buraya geldiler kaç kere, önlerine geçtim, ‘Buraya bakın’ dedim hiç umursamadılar. Ahmet Akın gelir gelmez temizliği başlattı. Köyümüze, herkese yardımı da veriyor Ahmet Akın sağ olsun” diyerek derenin temizlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Macarlar Mahallesi sakinlerinden İsmail Özcan, “Köylümüz, halkımız mikrop ve kokudan rahatsızdı. Bu hizmetin olması hepimizi mutlu etti. Köyümüze hizmet gelmiyordu” dedi.

Yıllardır talep ettikleri halde dere yatağı temizliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda bu dönemde yapıldığını söyleyen Harun Özyılmaz, “Bu hizmeti, yıllardır geç kalınmış bir hizmeti Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ekibinden ricada bulunarak köyümüze getirmenin gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“AHMET BAŞKAN ÇOK GÜZEL İŞLER BAŞARDI”

Mahallelerindeki derede oluşan kötü görüntü ve kokunun, BASKİ ekiplerinin çalışması sonrası giderildiğini dile getiren Macarlar Mahallesi Muhtarı Ali Coşkun, “Kokudan insanların rahatsız olması, çevreye zarar verdiğinden dolayı ve altyapının da buradan geçmesi sorunlara neden oluyordu. Ben de gerekli başvurularımı yaptım. Sağ olsun Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a konuyu bizzat ilettim. Kendisine çok teşekkür ediyorum, konuyla bizzat ilgilendi. Bu daha önce yapılması gereken hizmetlerden biriydi. Tabii eksik kalmış, yapılmamış. Şu an yapılan çalışmalardan dolayı köy halkımız çok memnun. Çünkü eksik kalmış hizmet. Daha önceden olması gerekiyormuş. Gözle görülüyor zaten, halk bu şekilde yıllardır nasıl yaşamış? Sağ olsunlar BASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk, konuyla şu anda bizzat ilgileniyorlar. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz çok güzel çalışıyor ve ben çok memnunum. Son 6 ay içerisinde de çok güzel işler başardılar” şeklinde konuştu.