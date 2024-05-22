Balıkesir’de ''Dönüşüm kongresi'' yapılıyor

31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın “Yeni Bir Balıkesir Vizyonu” ortaya koymak amacıyla 30-31 Mayıs günlerinde, şehrin bütün bileşenlerinin katılacağı bir “Balıkesir Dönüşüm Kongresi” yapılacağını açıkladı.

10 oturumun yapılacağı ve 10 Çalışma Grubu’nun çalışma yapacağı Kongreye bir çok akademisyen ve yerel yönetim uzmanının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılacak.

Balıkesir’de 74 yıl sonra CHP adına ilk kez seçimi kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Balıkesir Dönüşüm Kongresi” ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “öncelikle bu kongrede Kuva-yı Milliye’nin ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ruhuna uygun Balıkesirin bütün bileşenleriyle yan yana gelerek yeni bir başlangıca uygun yeni bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Çünkü Balıkesir hem 16 Mayıs 1919’da Kuva-yı Milliye’nin ilk ateşinin yakıldığı yer, hem de bir kongreler şehri” dedi.

30-31 Mayıs günlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak ve iki gün sürecek “Balıkesir Dönüşüm Kongresi”nde hem temel kentsel sorunlar birçok ana başlık altında masaya yatırılarak kolektif bir akılla ortak çözümler üretilecek hem de söze, karara ve yetkiye Balıkesirlilerin katılımı sağlanacak.

BALIKESİR’İN GELECEĞİNİ, BALIKESİRLİLERLE PLANLAYACAK

Şehrin bütün yerel aktörleriyle ortak bir “kent laboratuvarı” oluşturularak

kente yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sunacak olan Dönüşüm Kongresi’nde; katılımcılıktan taviz verilmeden, şehrin kendine özgü koşullarından da yola çıkarak “Yeni Bir Balıkesir Vizyonu” oluşturulacak. Böylelikle Başkan Ahmet Akın, Balıkesir’in geleceğini yine Balıkesirlilerle birlikte planlayacak.

ŞEHRİN TÜM AKTÖRLERİ DÖNÜŞÜMÜ KONUŞACAK

Aktif katılım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve iş birliği ilkelerinin öne çıkarılacağı; yenilikçilik ve sürdürülebilirliğin sağlanacağı Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nde hiçbir ayrım gözetmeksizin şehrin bütün aktörleri yer alacak. Meslek odaları, sendikalar, üniversiteler, akademisyenler, STK’lar, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri gibi birçok aktör, Balıkesir’in dönüşümünü konuşacak.

10 OTURUM VE 10 ÇALIŞMA GRUBU GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Balıkesir’i, herkesin mutlu yaşadığı bir “dünya kenti” yapmak, tüm vatandaşların kentin her noktasında kendilerini özgür hissettiği, bireyin güçlendirildiği, kapsayıcı ve güçlü bir katılımcılığı esas alan yönetim anlayışıyla ortak yaşam kültürüne sahip bir kent yaratmak amacıyla yapılacak kongrede; 10 oturum ve 10 çalışma grubu gerçekleştirilecek. Balıkesir’in; gücüne, tarihine, birikimine ve insanına güvenen bir gelecek planını ortaya koyulacak kongre, dönüşümün yol haritasına da katkı sağlayacak.

TECRÜBELİ BAŞKANLAR ‘PLANLI KENT ÖRNEKLERİ’Nİ KONUŞACAK

İkinci günün son oturumunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın moderatörlüğünde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Planlı Kent Örnekleri” başlığında konuşmalarını yapacak. Sonrasında ise Başkan Ahmet Akın, Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nin sonuç bildirgesinin sunumunu yapacak.