Balıkesir'de Eğitimde fırsat eşitliğine Büyükşehir katkısı

Herkese eşit ve adil bir yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimine destek oluyor. İlkokul öğrencilerinin günlük beslenmelerini karşılayan Büyükşehir Belediyesi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de kırtasiye malzemesi desteği sağlayarak Türkiye’ye örnek olacak bir projeye imza attı.

“Halkçı Yönetim” anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları daima önceleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni eğitim-öğretim yılında her çocuğun okula beslenmesi ile gidebilmesi için harekete geçti ve gelir durumu düşük olan ailelere yönelik projelerini başlattı. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin evlerine kadar gidilerek kırtasiye malzemeleri ile beslenme desteği sağlanıyor. Belediyenin 444 40 10 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayan ya da Yakın Çözüm Merkezlerinden kayıt oluşturan aileler, öğrenim gören çocukları için kırtasiye ve beslenme desteği talep edebiliyorlar. Oluşturulan talepler, sosyal inceleme kapsamında uzman sosyologlar tarafından tespit edilerek kırtasiye ve beslenme yardımları yapılıyor.

7 GÜNLÜK BESLENME PAKETLERİ EVLERE ULAŞTIRILIYOR

Öğrencilerin günlük beslenmeleri, diyetisyen kontrolünde hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi tarafından evlerine haftalık olarak bırakılıyor. İlkokul 1. sınıftan 4. sınıfa kadar devam eden öğrenciler için protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre haftalık beslenme çantaları hazırlanıyor. Gün gün paketlenmiş olan beslenmeler, haftalık olacak şekilde öğrencilerin evlerine ulaşarak çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmelerine katkı sağlanıyor.

ÖĞRENCİLER BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİYLE OKULA HAZIR

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, beslenme desteğinin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik üç farklı şekilde hazırlanan kırtasiye paketlerini de öğrencilere ulaştırıyor. Boya kalemlerinden defterlere kadar her öğrencinin ihtiyaç duyacağı temel kırtasiye malzemelerinin de yer aldığı çantalar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına teslim ediliyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle ailelere destek olmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla iki önemli çalışmayı hayata geçirdi. Çocuklarının eğitiminde en önemli iki gider kalemi olan beslenme ve kırtasiye ihtiyacının giderilmesi nedeniyle mutlu olduklarını bildiren aileler, Başkan Ahmet Akın’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

“SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMEYECEK”

Balıkesir’deki öğrencilerin gıda ve kırtasiye malzemesi noktasında hiçbir eksiklik yaşamamaları için projeler ürettiklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “İhtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz öğrencilerimize evlerine beslenme çantası bırakıyoruz. Neden evlerine? Çünkü sağ elin verdiğini sol el görmesin. Evlatlarımız ilkokul 1’e başlarken de o eksikliği hissetmememiz ve hissettirmememiz lazım. Gıda pahalı, gıda krizi kapıda. ‘Biz ne yapabiliriz?’ dedik, bir liste oluşturduk. Adaletle ve şeffaflıkla tüm ilçelere de bunu yayıyoruz şu anda. Balıkesir’de ihtiyaç sahibi olup, gıda ile ilgili sıkıntı yaşayan bütün ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin yanındayız, kapılarındayız. Onlara çok yakınız.” şeklinde konuştu.