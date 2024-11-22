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Balıkesir’de ekmek fırınlarına kapsamlı denetim

Balıkesir’de ekmek fırınlarına kapsamlı denetim
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Halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Altıeylül’den sonra Karesi ilçesinde de fırın denetimleri gerçekleştirdiler. ''Halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz'' diyen Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk’un da katıldığı denetimlerde ekmek fırınlarında hijyen kurallarına uygunluk, fiyat ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın halk sağlığı için ekmek fırınlarında yaptıkları denetimler devam ediyor. Karesi bölgesindeki fırınlara yönelik yapılan denetimlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk da katıldı. Halkın güvenilir gıda tüketmesi için gece gündüz demeden çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Mavuk, denetimlerin 20 ilçede devam edeceğini dile getirdi. Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile iş birliği içinde yapılan denetimlerde ruhsat, depo ve üretim kontrolleri gerçekleştirildi. Üretim ve satış alanlarında tespit edilen eksikliklerle ilgili işletmeleri uyaran ekipler; gramaj, hijyen ve fiyat kontrollerini de yaptılar.

Halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Altıeylül’den sonra Karesi ilçesinde de fırın denetimleri gerçekleştirdiler. ''Halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz'' diyen Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk’un da katıldığı denetimlerde ekmek fırınlarında hijyen kurallarına uygunluk, fiyat ve gramaj kontrolleri yapıldı.

“Halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz”

Karesi’de gerçekleştirilen fırın denetimleriyle ilgili açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk “Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak gıda teknikeri arkadaşlarımızla birlikte Altıeylül’de yapmış olduğumuz uygulamayı bu hafta Karesi bölgemizde Karesi Zabıta Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Bu uygulamaları Balıkesir’imizin 20 ilçesinde yapmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz uygulamalarda iş yeri denetimini yapıyoruz. Hijyen kurallarına uygunluk, gramajlarının uygun olup olmadığını ve uyulması gereken kurallara ne kadar uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. İşletmelerin ruhsatlarının olup olmadığını kontrol ediyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın önderliğinde her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Halk sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Altıeylül’den sonra Karesi ilçesinde de fırın denetimleri gerçekleştirdiler. ''Halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışıyoruz'' diyen Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk’un da katıldığı denetimlerde ekmek fırınlarında hijyen kurallarına uygunluk, fiyat ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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