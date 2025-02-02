Balıkesir'de geçmiş dönemin faturasını yeni döneme kesilmesi tepki çekti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde geçmiş dönemde yapılan eksik ve kalitesiz altyapı yatırımlarının faturasının yeni yönetimlere kesilmesi büyük tepki topluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Ak Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ‘Yolumuz uluslararası standartlarda” diyerek seçimden hemen önce 2024’ün Mart ayında açılışını yaptığı Edremit’teki ‘Ülkü Yolu’, hizmete açılmasının üzerinden daha bir yıl geçmeden çökmeye başladı. Yoldan geçen bir hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Yan yatan araçtan kamyon sürücüsü şans eseri kurtuldu. Alelacele yapılan bu yolda sırf seçim malzemesi olsun yapılan çalışmada ortaya çıkan maddi kayıpların ve altyapı sorunlarının sorumluluğunun, yeni seçilen CHP’li belediyelere yüklenmesi dikkat çekici bir durum olarak değerlendirildi.

Benzer şekilde, yıllar önce yapılan ve kullanım ömrü tamamlanmış olan altyapı hatlarında meydana gelen patlamalar ve çevreye zarar veren altyapı arızaları, sorunun kaynağı yerine çözüm için harekete geçen belediyelerin hedef gösterilmesine neden oluyor.

Son olarak, AK Partili yönetimler döneminde ihmal edilen ve ciddi tahribata yol açan altyapı sorunlarının, çözüm üretmek için hızla harekete geçen CHP’li belediyelere fatura edilmesi, siyasi bir baskı unsuru olarak yorumlanıyor.

Gelişmeler, CHP’li belediyelere yönelik yeni bir cezalandırma sürecinin kapıda olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. "Kaşının üstünde gözün var" denilerek yeni yönetimlerin çeşitli cezalarla karşı karşıya kalabileceği iddiaları kamuoyunda yankı uyandırırken, bu sürecin yerel yönetimler üzerindeki etkileri yakından takip ediliyor.