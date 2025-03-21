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Balıkesir’de ''Glütensiz İftar'' yüzlerce kişiyi buluşturdu

Balıkesir’de ''Glütensiz İftar'' yüzlerce kişiyi buluşturdu
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Ramazan ayında büyük bir dayanışma ve yardımlaşma seferberliği başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşları Burhaniye’deki glütensiz iftarda buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Edremit Körfezi Çölyak Derneği’nin de katkılarıyla Burhaniye’de düzenlenen glütensiz iftar yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın geçtiğimiz günlerde “Fırıntaş Glütensiz Kafe Market”i açmasının ardından ilki Burhaniye’de düzenlenen Çölyak hastalarına özel iftar programında tamamen glütensiz olarak hazırlanan yemekler, vatandaşlardan tam not aldı. “Yılardır özlemini çektiğimiz bir ortamdı. Ahmet Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz” diyen Çölyak hastası vatandaşlar, bu tür organizasyonların glüten hassasiyeti noktasında farkındalığı da artırdığını dile getirdiler.

“İLK DEFA BİR BELEDİYE BİZE GLÜTENSİZ İFTAR DÜZENLEDİ”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen glütensiz iftar programında yemeklerden organizasyona kadar her detaydan memnuniyet duyduğunu ifade eden Edremit Körfezi Çölyak Derneği Başkanı Betül Özdemir Kaya, “İlk defa bir belediyenin bize glütensiz iftar yemeği düzenlemesi bizi hem duygulandırdı hem sevindirdi.” diyerek glütensiz iftar nedeniyle Başkan Ahmet Akın’a teşekkür etti.

Ramazan ayında büyük bir dayanışma ve yardımlaşma seferberliği başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşları Burhaniye’deki glütensiz iftarda buluşturdu.

“BU DESTEK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Balıkesir il merkezinden iftar için Burhaniye’ye geldiklerini söyleyen Yasemin Budak Çam, “Özellikle Çölyak hastalarını ve glütensiz beslenen insanları göz ardı etmeden bu şekilde imkânların sağlanabilmesi bizim için çok önemli. Belediyelerin bu konulara duyarsız kalmayıp bu şekilde ciddi anlamda destek olmaları bizi çok mutlu ediyor. Şu an çok büyük bir keyifle, eşimle beraber rahat rahat yemek yeme imkânı sunduğu için Balıkesir Büyükşehir Belediyemize, Ahmet Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

“YILLARDIR ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİMİZ BİR ORTAMDI”

12 yıldır Çölyak hastası olduğunu söyleyen Savaş Çam, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyorum. İnanın yıllardır özlemini çektiğimiz bir ortamdı. Ailemle birlikte burada oturup bir iftar yemeği yemek, bulaş olmadan ve herhangi bir şeyden sakınmadan rahat rahat yemek yiyebilmek çok keyifli bir şey. Çok teşekkür ederim başkanım, çok sağ olun.” şeklinde konuştu 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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