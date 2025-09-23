Balıkesir'de Gördes-Sındırgı yolu davul zurnayla açıldı

Gördes-Sındırgı Yolu açılış töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatandaşların yıllardır süren yol çilesine son verdiklerini söylerken “Birlik ve beraberlik olunca her şey çok güzel oluyor. Bizler, Kuvayımilliye ruhuyla hareket ediyor, dayanışma içerisinde vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve Gördes Belediyesi’nin iş birliğiyle yapımı tamamlanan Gördes-Sındırgı Yolu hizmete açıldı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yapım sözünü verdiği Gördes-Sındırgı Yolu, dört belediyenin katkılarıyla kısa sürede tamamlanarak konforlu ve güvenli hale getirildi. Sındırgı Kobaklar Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların çok uzun yıllardır talep ettiği Gördes-Sındırgı yolu davul zurna eşliğinde açıldı. Vatandaşlar yolun açılmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirirken emeği geçen tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

VATANDAŞIN ÇİLESİ BİTTİ

Konuşmasına elim kaza sonucu yaşamını yitiren eski Manisa Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek’i yad ederek başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, onun sözünü verdiği yolu tamamlayarak hizmete açmanın gururunu yaşadığını söyledi. Gördes-Sındırgı yolunun açılışıyla birlikte vatandaşların çilesinin de bittiğini söyleyen Akın, “Gördes-Sındırgı yolu uzun süredir iki bölgedeki vatandaşlarımızın çilesi haline gelmişti. Burada el birliğiyle hem Manisa Büyükşehir Belediyemiz hem Gördes Belediyemiz hem Sındırgı Belediyemiz hem de Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz tam bir iş birliği örneğini ortaya koydu. Birlik ve beraberlik olunca her şey çok güzel oluyor. Belediyeler olarak her noktada birlik ve beraberlik içerisinde olup elimizden gelen katkıyı ülkemizin her noktasına sunacağız. Bunun için cesaretimiz var. Vatan millet sevdamız var. Allah korkumuz, vicdanımız var” diye konuştu.

AKIN: “AYRIM YOK HİZMET VAR”

Hizmet götürürken asla parti ayrımı yapmadıklarının altını çizen Akın, “Bizler, Kuvayımilliye ruhuyla hareket ediyoruz. Herkesi kucaklıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu yolun tamamlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız bu yolun yapımını çok istedi. Allah nasip etti. Allah’ın izniyle bize de tamamlamak nasip oldu. Rabbim daha güzellerini yapmayı nasip etsin” dedi.

SERKAN SARI: “HAYIRLI OLSUN”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, dört belediyenin iş birliğiyle hizmete açılan yolun hayırlı olması temennisinde bulunurken her şeyin çok güzel olacağını söyledi.

BESİM DUTLULU: “BİZDE AYRI GAYRI YOK”

Hizmete açılan yolun hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu “Bizde ayrı gayrı yok. Bizim tek bir hedefimiz var. O da halka hizmet. İki büyükşehir belediyesi, iki ilçe belediyesi yılların sıkıntısını çözerek Manisa ve Balıkesir’i birbirine bağlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Artık ilçe belediyeleri değil büyükşehir belediyeleri de ortak çalışıyor. Halkımız için çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Hiçbir yer bize uzak olmayacak. Ferdi Başkanımızı da rahmetle ve saygıyla anıyorum” dedi.

SERKAN SAK: “MESAFE YARI YARIYA DÜŞTÜ”

Yıllardır yapımı beklenen yolun tamamlanmasının dört belediyeye nasip olduğunu söyleyen Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, “Yaylabayırlı vatandaşlarımızın yol mesafesi bu yolumuzla birlikte yarı yarıya kısaldı. Hizmet aşkıyla yanan belediye başkanlarımız sayesinde vatandaşlarımız hizmet görmeye başladı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İBRAHİM BÜKE: “SÖZÜNÜ YERDE BIRAKMADIK”

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise şunları söyledi: “Ferdi Başkanımızın sözünü yerde bırakmadık. Bize inanan herkese teşekkür ediyoruz. Hep birlikte bu yolu tamamlayarak hizmete açtık. Dayanışma ve birliktelikle aşamayacağımız hiçbir sorun yok” dedi.

Programın sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke açılışı yapılan yolda test sürüşü gerçekleştirdi.