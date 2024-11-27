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Balıkesir'de ''Günaydın Çorbası'' 25 bin kişinin içini ısıttı

Balıkesir'de ''Günaydın Çorbası'' 25 bin kişinin içini ısıttı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ''Günaydın Çorbası'' projesiyle yaklaşık 25 bin kişinin içini ısıttı. Sıcak çorbalarını içerek okullarına giden öğrencilerin yanı sıra sabahın erken saatlerinde işlerine giden pek çok vatandaş da sıcak çorbayla güne başladı.

Günden güne derinleşen ekonomik krizin etkilerine karşı vatandaşların yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Balıkesir’de yaşayan hiçbir öğrenci okula aç gitmeyecek” diyerek “Günaydın Çorbası” projesini başlattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın hayata geçirdiği proje Balıkesirlilerden büyük ilgi gördü. Kurtdereli Spor Salonu önünde ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün yanında iki ayrı noktada başlatılan çorba dağıtımlarından bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişi yararlandı.

GÜNLÜK YAKLAŞIK BİN KİŞİ FAYDALANIYOR

Balıkesir’de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yaptığı çalışmalarla öne çıkan Başkan Akın, öğrenciler için de tüm imkânları seferber ediyor. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler için çorba ve ekmek ikramında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti başladığı günden bu yana yoğun ilgi gördü. Her sabah saat 07.00 itibarıyla iki ayrı noktada başlayan çorba ikramı, başta öğrenciler olmak üzere günün erken saatlerinde işlerine giden 7’den 70’e tüm Balıkesirlilerin içini ısıttı. Günlük yaklaşık bin kişinin faydalandığı çorba ikramının gelen talepler doğrultusunda yeni noktalarda da yapılması hedefleniyor.

“KENT YOKSULLUĞU BÜYÜYOR”

Mutfak harcamalarının dar gelirli vatandaşları zorladığını söyleyen Başkan Akın “Kent yoksulluğu artık can alıcı bir noktaya geldi. Evlatlarımız, ailelerimiz yeterince beslenemiyor, evlatlarımız karınlarını doyuramadan okula gidiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu kent yoksulluğu ile mücadele ediyoruz. Evlatlarımız, öğrencilerimiz okullarına gitmeden önce sıcak çorbayla karınlarını doyursunlar istedik. İki ayrı noktada sabahın erken saatinde çorbalarımızı, ekmeklerimizi ikram ediyoruz. Yavrularımız kahvaltı öğününü sağlıklı, sıcak çorbayla yapıyorlar. Bu projemize günden güne ilgi arttı. İhtiyacı olan, ekmek parası kazanmak için sabahın erken saatlerinde yollara düşen emekçi kardeşlerimiz, büyüklerimiz de çorba ikramımızdan yararlanıyor. Kentimizde ne kadar çok vatandaşımıza ulaşırsak, sağlıklı beslenmeleri için elimizden geleni yaparsak o kadar huzurlu oluruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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