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Balıkesir'de İl Yerel Deprem Kurulu kuruluyor

Balıkesir'de İl Yerel Deprem Kurulu kuruluyor
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Depreme dayanıklı bir kent ve depremle etkin mücadele için çalışmalarını yoğunlaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman isimlerden oluşacak İl Yerel Deprem Kurulu kurmaya hazırlanıyor.

Balıkesir Üniversitesi’nde bilimsel çalışma yürüten akademisyenler ile il meslek odaları, şehir plancıları ve mühendislerden oluşacak kurul, Balıkesir’in risk durum analizini yaparak, depreme dayanıklı binaların dönüşümü ve kentsel yenileme çalışmalarına öncülük edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’i depreme dayanıklı hale dönüştürmek için Balıkesirli uzmanlarımızın öncülüğünde kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın başkanlığında, Deprem Risk Yönetimi, Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı bünyesinde İl Yerel Deprem Kurulu kuruluyor. Kurul, depreme hazırlık çalışmalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ile planlanacak çalışmalar hakkında yol haritası oluşturulmasına katkı sağlayacak. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı ile Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 5 öğretim üyesi,  İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilciliği ve Jeofizik Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilciliğinin her birinden görevlendirilen ikişer kişiden olmak üzere toplam 12 üyeden oluşuyor.

Kurulda yer alacak isimler ise şöyle; Balıkesir Üniversitesi İnşaat mühendisliğinde görev yapan Doç. Dr. Hasan Elçi,  Dr. Öğretim üyesi Erkan Töre, Doç. Dr. Kaan Türker, Dr. Öğr. Üyesi Banu Yağcı, İnşaat Mühendisleri Odasından Gürkan Özcan, İsmail Eken, İnşaat Yüksek Mühendisi Gökhan Tığ, Jeofizik Mühendisi Akın Adıgüzel, Alper Maviengin, Jeoloji Mühendisi Gamze Girgin, Hasan Ali Demir, Şehir Plancısı Zozan Üçdağ.

“DEPREME DAYANIKLI BİR KENT İNŞA EDECEĞİZ”

Kurula başkanlık edecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Hedefimiz afetlere karşı dayanıklı bir Balıkesir. Deprem ülkemizin gerçeği, olası Marmara Depremi’nin ülkemiz için sonuçları olacak. Geçtiğimiz süreçte binlerce canımızı kaybettik. Bu acıların tekrar yaşanmaması için aklın ve bilimin ışığında hareket etmemiz gerekiyor. Balıkesir ölçeğinde yapmamız gerekenler konusunda çalışmalarımıza başladık. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairemizi kurduk. Balıkesir Üniversitesi ve meslek odalarının katılımından oluşan İl Yerel Deprem Kurulunu kurduk. Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı’mızın da bu kurulla eşgüdümlü çalışmalarıyla bu süreci yürüteceğiz” dedi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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