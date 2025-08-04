  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir’de Kadın Emeği Çarşısı Kapılarını Açtı

Balıkesir’de Kadın Emeği Çarşısı Kapılarını Açtı

Balıkesir’de Kadın Emeği Çarşısı Kapılarını Açtı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonunda ve ilçe kent konseylerinin iş birliğiyle hayata geçirilen “Kadın Emeği Çarşısı” Gönen’de kapılarını açtı. Kadınların üretimdeki gücünü destekleyen ve kadın üreticilerin el emeği ürünlerini kazanca dönüştürecekleri “Kadın Emeği Çarşısı” Bandırma, Ayvalık ve Edremit’te de kurulacak.

Kadınların girişimcilere ve üreticilere verdiği desteklerle kadınların üretimdeki gücünü artırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi’nin koordinasyonunda ve ilçe kent konseylerinin iş birliğinde “Kadın Emeği Çarşısı” Gönen’de kapılarını açtı. Kadın üreticiler, Gönen Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda el emeği ürünlerini satışa sundu. İlki Gönen’de kurulan “Kadın Emeği Çarşısı”; 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Bandırma, 15-16 Ağustos 2025 tarihlerinde Ayvalık ve 27-28 Ağustos 2025 tarihlerinde de Edremit’te kadın girişimcilerin el emeği, göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.

SARI: “TOPLUMUN GÜCÜNE GÜÇ KATAN KADINLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Gönen Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kadın Emeği Çarşısının açılışını gerçekleştirdikten sonra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden stantları gezdiler. Kadın girişimcileri başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Kadınların üretimde daha güçlü, daha görünür ve daha etkin yer alması için bu tür projeleri son derece değerli buluyorum. Emeğiyle hayatı güzelleştiren, alın teriyle toplumun gücüne güç katan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyor, desteklerinin ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

 ÖZDEN: “KADINLARIN ÜRETİMDEKİ GÜCÜNÜ GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kadınların üretimdeki rolünün artmasıyla toplumsal gelişmenin de daha hızlı sağlanacağının altını çizen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, “Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Balıkesir Kent Konseyimizin iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Kadın Emeği Çarşısı, kadın üreticilerimizin el emeği ürünlerini tanıtmasına ve doğrudan halkla buluşturmasına olanak sağlıyor. Kadınların üretimdeki gücünü görünür kılmayı ve yerel ekonomiye katkı sunmayı amaçlayan etkinliğimiz, Ağustos ayı boyunca dört farklı ilçede ziyaretçilerini bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.” dedi.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'e Kerem Aktürkoğlu bombası düştü Süper Lig'e Kerem Aktürkoğlu bombası düştü Derin Talu yaşadığı taciz kabusunun korkusunu atmak için soluğu burada aldı Derin Talu yaşadığı taciz kabusunun korkusunu atmak için soluğu burada aldı Konutta peşinatsız, taksitsiz ve faizsiz Gayrimenkul Sertfikası dönemi bugün başlıyor Konutta peşinatsız, taksitsiz ve faizsiz Gayrimenkul Sertfikası dönemi bugün başlıyor CHP'ye ''erken seçim isteten'' seçim anketi ortaya çıktı CHP'ye ''erken seçim isteten'' seçim anketi ortaya çıktı Yeni Akit'ten Beşiktaş taraftarını ayaklandıran skandal manşet! Yeni Akit'ten Beşiktaş taraftarını ayaklandıran skandal manşet! Denize kıyısı olmayan şehrimizin plajında ortalık bir anda karıştı: Çok sayıda yaralı var! Denize kıyısı olmayan şehrimizin plajında ortalık bir anda karıştı: Çok sayıda yaralı var! Enflasyon açıklandı; Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu Türkiye'de 1855'teki yanardağ felaketinin yutttuğu, lavların altındaki köyler görüntülendi! Türkiye'de 1855'teki yanardağ felaketinin yutttuğu, lavların altındaki köyler görüntülendi! Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı Para transferi yaparken ''borç'', ''alacak'', ''verecek'' yazma devri bitiyor! Para transferi yaparken ''borç'', ''alacak'', ''verecek'' yazma devri bitiyor!
Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e ulaştı! Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e ulaştı! ENAG Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Çocukların tartışmasına büyükler karıştı, silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var! Çocukların tartışmasına büyükler karıştı, silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var! İşte dün bakkal ve marketlerde sigara bulamamanızın nedeni: Sigaraya bir zam daha geldi! İşte dün bakkal ve marketlerde sigara bulamamanızın nedeni: Sigaraya bir zam daha geldi! Çanakkale Ayvacık'ı yakan psikopatlar yakalanıp, serbest bırakıldı! Çanakkale Ayvacık'ı yakan psikopatlar yakalanıp, serbest bırakıldı! TÜİK Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Hadise bu sefer isyan edip, hüngür hüngür ağladı! Hadise bu sefer isyan edip, hüngür hüngür ağladı! Kurtlar Vadisi efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini gören onu tanıyamadı! Kurtlar Vadisi efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini gören onu tanıyamadı! Tartışmalı 2025 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı Tartışmalı 2025 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı Akasya Durağı’nın Zeyno'su evlendi; gelinliği sosyal medyayı salladı Akasya Durağı’nın Zeyno'su evlendi; gelinliği sosyal medyayı salladı