Balıkesir’de Kadın Emeği Çarşısı Kapılarını Açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyi koordinasyonunda ve ilçe kent konseylerinin iş birliğiyle hayata geçirilen “Kadın Emeği Çarşısı” Gönen’de kapılarını açtı. Kadınların üretimdeki gücünü destekleyen ve kadın üreticilerin el emeği ürünlerini kazanca dönüştürecekleri “Kadın Emeği Çarşısı” Bandırma, Ayvalık ve Edremit’te de kurulacak.

Kadınların girişimcilere ve üreticilere verdiği desteklerle kadınların üretimdeki gücünü artırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde, Balıkesir Kent Konseyi’nin koordinasyonunda ve ilçe kent konseylerinin iş birliğinde “Kadın Emeği Çarşısı” Gönen’de kapılarını açtı. Kadın üreticiler, Gönen Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda el emeği ürünlerini satışa sundu. İlki Gönen’de kurulan “Kadın Emeği Çarşısı”; 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Bandırma, 15-16 Ağustos 2025 tarihlerinde Ayvalık ve 27-28 Ağustos 2025 tarihlerinde de Edremit’te kadın girişimcilerin el emeği, göz nuru ürünlerini vatandaşlarla buluşturacak.

SARI: “TOPLUMUN GÜCÜNE GÜÇ KATAN KADINLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Gönen Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan Kadın Emeği Çarşısının açılışını gerçekleştirdikten sonra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden stantları gezdiler. Kadın girişimcileri başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Kadınların üretimde daha güçlü, daha görünür ve daha etkin yer alması için bu tür projeleri son derece değerli buluyorum. Emeğiyle hayatı güzelleştiren, alın teriyle toplumun gücüne güç katan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyor, desteklerinin ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ÖZDEN: “KADINLARIN ÜRETİMDEKİ GÜCÜNÜ GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kadınların üretimdeki rolünün artmasıyla toplumsal gelişmenin de daha hızlı sağlanacağının altını çizen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, “Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Balıkesir Kent Konseyimizin iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Kadın Emeği Çarşısı, kadın üreticilerimizin el emeği ürünlerini tanıtmasına ve doğrudan halkla buluşturmasına olanak sağlıyor. Kadınların üretimdeki gücünü görünür kılmayı ve yerel ekonomiye katkı sunmayı amaçlayan etkinliğimiz, Ağustos ayı boyunca dört farklı ilçede ziyaretçilerini bekliyor. Tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.” dedi.