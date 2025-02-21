  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de kadın emeği kazanca dönüşecek

Balıkesir'de kadın emeği kazanca dönüşecek

Balıkesir'de kadın emeği kazanca dönüşecek
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de üreten kadınları desteklemeye devam ediyor. ''Üreten Emekçi Kadın 2025'' etkinliği kapsamında kadınlar, 8-9-10 Mart 2025 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda açılacak stantlarda, ürettikleri yöresel ürünleri kazanca dönüştürecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda üç gün süreyle kadın emeği stantları açılacak. Toplumsal yaşamda kadınları her fırsatta destekleyen ve kadın emeğinin değerini artırmak için önemli çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Kent Konseyi’nin tavsiye kararıyla kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini desteklemek için “Üreten Emekçi Kadın 2025” projesini hayata geçiriyor. Üreten kadınlara kalıcı satış yeri inşa etmek için çalışmaları başlatan Başkan Akın, 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü için de üç gün boyunca kadınların ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürebilecekleri stantları ücretsiz olarak tahsis edecek.

KADIN GİRİŞİMCİLER CUMHURİYET MEYDANI’NDA BULUŞACAK

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle kadın girişimcileri desteklemek amacıyla “Üreten Emekçi Kadın 2025” etkinliği düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı’nda 8-9-10 Mart 2025 tarihlerinde Balıkesir’in gıda, el sanatları ve yöresel ürünlerinin sergileneceği stantlarda kadınlar ürettiklerini kazanca dönüştürecekler. Kadınların, üretim süreçlerine katkı sağlayıp ev ekonomilerine de destek olmaya teşvik edecek olan proje, şehrin ekonomisine de katkı sunmayı hedefliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 26 ŞUBAT

Kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer edinebilmesi ve ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmesi için sürdürülebilir projeleri hayata geçiren Başkan Ahmet Akın’ın liderliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda kadın girişimciler için kurulacak olan stantlar ücretsiz olarak tahsis edilecek. Ücretsiz stantlarda yerini almak isteyen girişimci kadınlar https://basvur.balikesir.bel. tr/UEK2025 internet adresinden bilgi alarak başvurularını yapabilecekler. 26 Şubat 2025 saat 17.30’a kadar gerçekleşecek başvurular sonrasında ücretsiz stantlardan yararlanmak için başvuru yapan kadın girişimciler arasında kura ile stant ve yer sahipleri belirlenecek.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kartalkaya'daki otel yangını faciasının en kapsamlı raporunda kahreden ayrıntılar Kartalkaya'daki otel yangını faciasının en kapsamlı raporunda kahreden ayrıntılar Ünlü yemek firmasına FETÖ operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Ünlü yemek firmasına FETÖ operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Dünyaca ünlü güzel yıldıza milyon dolarlık ahlaksız teklif Dünyaca ünlü güzel yıldıza milyon dolarlık ahlaksız teklif Kısmetse Olur'un favori çifti Bali'de evlendi Kısmetse Olur'un favori çifti Bali'de evlendi ''Dostları sevinecek, düşmanları üzülecek, hesaplar yapanlar kahrolacak'' ''Dostları sevinecek, düşmanları üzülecek, hesaplar yapanlar kahrolacak'' Nur Viral'in canlı yayınına damgasını vuran ''cinsellik'' itirafı Nur Viral'in canlı yayınına damgasını vuran ''cinsellik'' itirafı Bahçeli, Erdoğan'ı kızdıracak bir kampanya ile geri döndü! Bahçeli, Erdoğan'ı kızdıracak bir kampanya ile geri döndü! Ankara'da korkutan deprem! Ankara'da korkutan deprem! Türkiye'den kahreden manzara: Onlarca vatandaş çöpten yemek toplamak için birbiriyle yarıştı Türkiye'den kahreden manzara: Onlarca vatandaş çöpten yemek toplamak için birbiriyle yarıştı Haftasonunun hava durumu belli oldu: Bu illerimize adeta çığ düşecek! Haftasonunun hava durumu belli oldu: Bu illerimize adeta çığ düşecek!
Galatasaray'dan FETÖ operasyonu sonrası ''Maydonoz Döner'' açıklaması Galatasaray'dan FETÖ operasyonu sonrası ''Maydonoz Döner'' açıklaması Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı Öğrenciler okulları tatil etmeyen validen böyle intikam aldı Rusya'nın güzel TikTok fenomeni feci şekilde can vermiş halde bulundu Rusya'nın güzel TikTok fenomeni feci şekilde can vermiş halde bulundu AK Parti'de kabine değişikliği için ''burası çok önemli'' dedirten bomba ipucu AK Parti'de kabine değişikliği için ''burası çok önemli'' dedirten bomba ipucu Aleyna Tilki'nin ''kahve dayıları''yla verdiği pozlar olay oldu Aleyna Tilki'nin ''kahve dayıları''yla verdiği pozlar olay oldu Hadise son klibinde bu sefer kendi ''cesaret sınırlarını'' da aştı Hadise son klibinde bu sefer kendi ''cesaret sınırlarını'' da aştı ''AK Parti'den önce traktör yoktu'' diyen milletvekilinden yeni gaf ''AK Parti'den önce traktör yoktu'' diyen milletvekilinden yeni gaf Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Depoları fulleyin! Bu gece yarısı sonrası akaryakıta dev gibi bir zam geliyor Depoları fulleyin! Bu gece yarısı sonrası akaryakıta dev gibi bir zam geliyor ''Erdoğan aday olmazsa...'' anketinden dikkat çeken sonuçlar ''Erdoğan aday olmazsa...'' anketinden dikkat çeken sonuçlar