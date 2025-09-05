Balıkesir’de Kurtuluş Haftası coşkuyla başladı

Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen Kurtuluş Haftası etkinlikleri coşkuyla başladı. Kuvayımilliye Meydanı’nda Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ''Balıkesir’in kurtuluşu sadece bir zafer değil; aynı zamanda birliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın en büyük örneğidir'' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin de işbirliğinde gerçekleştirilen Kurtuluş Haftası etkinlikleri dün itibarıyla çocuk etkinlikleri ve Kurtuluş Yolu programıyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın’la birlikte Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Kuvayımilliye Meydanı’ndaki Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışına katıldı. Programa Akın çiftinin yanı sıra: CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve eşi Hüveyla Şehirli, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ve vatandaşlar katıldı.

“VEFASI OLMAYANIN BEKASI OLMAZ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirli hemşehrilerinin Kurtuluş Günü’nü kutladı. Kurtuluş Haftası etkinliklerinin devam ettiğini söyleyen Akın, “Kurtuluş etkinliklerimiz devam ediyor. Bizler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Canlarını ve kanlarını vererek bu toprakları bize vatan yapan, huzur içerisinde yaşamamızı sağlayan ve Cumhuriyet’i bize emanet eden başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize ve kıymetli gazilerimize büyük bir vefa borcumuz var. Hayatım boyunca ‘Vefası olmayanın bekası olmaz’ şiarıyla hareket ettim. Balıkesir, bir Cumhuriyet şehridir. Balıkesir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehridir. Bu etkinlikler kapsamında farklı organizasyonlar yapıyoruz. Açılışını yaptığımız çarşımızla kadınların el emeğinin berekete dönüşmesine katkı sunacağız” dedi.

“KADIN EMEĞİNİ ÖNE ÇIKARIYORUZ”

Kadınların ürettiği ürünlerin çok kıymetli olduğunu söyleyen Akın, “Çarşımızda 110 standımız var. Bu stantlarımızda el emeği ve alın teriyle üretilen ürünler var. Bu ürünlerin kazanca dönüşmesi ve sofralarda ekmeğin büyümesi için büyük çaba gösteriyoruz. Sanat Sokağımızın çalışmalarına başladık. Sanat Sokağımızda kadınların, ürettiği ürünleri satabileceği bir yeri de hayata geçireceğiz. Orada kadınlar el emeklerini ve göz nurlarını sofralarının bereketi haline getirebilecek. Aynı zamanda Balıkesir’in 20 ilçesinde kadın emeğini öne çıkarıyoruz. 20 ilçemizde bu etkinliklerimizi düzenliyoruz. Balıkesir’de kadınlar kazansın istiyoruz” şeklinde konuştu.

ŞEHİRLİ: “VATANI GÜÇLÜ YARINLARA TAŞIYACAĞIZ”

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, açılışta yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bugün bizleri burada buluşturan yalnızca bir tarih değil; aynı zamanda özgürlük, cesaret ve inancın simgesidir. 6 Eylül, milletimizin ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek yazdığı destanın en önemli sayfalarından birisidir. Bu topraklarda mücadele eden isimsiz kahramanlarımızı, canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Onların emaneti olan bu vatanı birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü yarınlara taşımak bizlerin en büyük sorumluluğudur”

KONSERLERE BÜYÜK İLGİ

Kuvayımilliye Meydanı’nda Mustafakemalpaşa Belediye Orkestrası ve Gönüllü Korosu’nun 80’ler 90’lar konseri, 7’den 70’e tüm vatandaşları bir araya getirdi. Kurtuluş coşkusunu meydandaki konserlerle yaşayan Balıkesirliler Yeni Sayfa Rock Konseri’nde de doyasıya eğlendi. Kurtuluş Haftası etkinliklerinde çok güzel zaman geçirdiklerini söyleyen vatandaşlar, düzenlenen etkinlikler nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.