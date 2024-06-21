Balıkesir'de, LED ekranlarda EURO 2024 heyecanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, EURO2024 heyecanını şehrin dört bir yanında yaşatarak Türkiye A Milli Futbol Takımı’na destek oluyor. LED ekranlarda; Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan karşılaşmasını canlı olarak veren Büyükşehir, Balıkesirlilere milli coşkuyu doyasıya yaşattı. Başkan Ahmet Akın da maçı Gönen Cumhuriyet Meydanı’nda hemşehrileriyle birlikte takip etti.

Büyükşehir Belediyesi, Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’de milli maç rüzgârları estiriyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile BVB Dortmund Stadı’nda karşılaştı. TRT 1’den canlı olarak yayınlanan maçı LED ekranlarının bulunduğu tüm ilçelerden canlı olarak veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplamda 23 noktada milli maç heyecanı yaşattı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da maçı, Gönen Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan LED’den, hemşerileriyle birlikte izledi.

MİLLİ MAÇ HEYECANI DEVAM EDECEK

Gürcistan’ı 3-1 yenerek gruplara güzel bir başlangıç yapan ve 3 puanın sahibi olan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın galibiyeti, Balıkesir’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla maçı başından sonuna kadar heyecanla takip eden Balıkesirliler, galibiyeti doyasıya kutladı. İlk maçta olduğu gibi 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile 26 Haziran Çarşamba günü de Çekya ile oynanacak olan maçlar, LED’lerden canlı olarak yayınlanacak.

Altıeylül ve Karesi’de; Atatürk Parkı, Avlu Balıkesir, TTM Migros Üstü, Zağnos Paşa Meydanı’nda bulunan LED’lerde gösterilen maçlar diğer ilçelerde de aşağıda belirtilen alanlarda seyirciyle buluşuyor:

Bandırma Sahili, Bandırma Hüseyin Tümer Caddesi, Gönen Cumhuriyet Meydanı, Gönen Çarşı Camisi Önü, Erdek Liman Önü, Avşa Belediye Binası Önü, Saraylar Sahili, Edremit Otogar Önü, Akçay Kordon, Altınoluk Kordon, Burhaniye Meydanı, Havran Belediye Binası Önü, Ayvalık BASKİ Önü, Ayvalık Sarımsaklı Sahili, Sındırgı Meydanı, Dursunbey Meydanı, Susurluk İstasyon Okul Caddesi Köşesi, Bigadiç Kaymakamlık Önü ve İvrindi Belediye Binası Önü.