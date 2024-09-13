Balıkesir'de Manyas Halk Günü Buluşması’na yoğun ilgi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlarla yakın diyalog kurmak amacıyla hayata geçirilen Halk Günü Buluşmaları’nın yeni durağı Manyas oldu. Manyas’ta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ahmet Akın “Manyas’ın değerlerini ortaya çıkaracağız.” dedi.

Halkın taleplerini ilk ağızdan dinlemek ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmek üzere çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Günü Buluşmaları kapsamında Manyas’ta vatandaşlarla buluştu. Katılımın yoğun olduğu programda Manyaslılar, ilçeleri için istek ve taleplerini doğrudan Başkan Ahmet Akın’a ilettiler. Balıkesir’in 20 ilçesinde de adım atmadık yer bırakmayacağını dile getiren Başkan Ahmet Akın, Manyas’ın gelişmesi ve dönüşmesi için yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Manyas Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’nın da katıldığı Halk Günü Buluşması’nda Başkan Ahmet Akın’a; Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, CHP Manyas İlçe Başkanı İsfendiyar Ülker, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti.

TALEPLER TEK TEK NOT ALINDI

Manyaslıların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Ahmet Akın, gelen talepleri tek tek not aldı. Sorunların çözümü noktasında ilgili birimlere gerekli talimatları veren Başkan Akın “Manyas’ın değerlerini hep birlikte ortaya çıkaracağız. Biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçemiz için verebileceğimiz tüm desteği vereceğiz. Önce planlayarak sürdürülebilir çözümler üreteceğiz.” dedi.

“MANYAS İLE İLGİLİ FESTİVAL ÇALIŞMAMIZ VAR”

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Manyas’ın turizm potansiyelini ortaya çıkarabilmek için festival ve kültür sanat faaliyetlerini artıracaklarını dile getiren Başkan Ahmet Akın “Manyas’ta festival ile ilgili bir çalışmamız var. Buradaki kültür ve sanat etkinliklerini fazlalaştıracağız. İlçemizin turizm potansiyelini de öne çıkaracağız.” dedi.

“İLÇEMİZİN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK”

Süt ve süt ürünleriyle öne çıkan Manyas’ta yatırımları desteklemek için planlamalar yaptıklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın “İlçemizin potansiyeli çok yüksek ama ne yazık ki memleketimizde tersine göç mevcut. Neden göç veriyor? İşte burada aslında termal imkânlarımız var. Onun yanında doğal güzelliklerimiz var. Manyas inanılmaz güzel bir coğrafya. Bununla ilgili bazı projelerimiz var. Önemli olan şu; buraya gelmek isteyen yatırımcıya engel değil, onun desteklenmesi lazım. İkincisi çok önemli bir nokta var, o da süt. Manyas peynirimiz var. Bununla ilgili de bu bölgede turizmi ve tarımı geliştirmek ve sektör temsilcilerini çekmek için çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.