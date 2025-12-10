  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de Marmara ve Avşa’da BASKİ yatırımları ele alındı

Balıkesir'de Marmara ve Avşa’da BASKİ yatırımları ele alındı

Balıkesir'de Marmara ve Avşa’da BASKİ yatırımları ele alındı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın şehrin altyapısında başlattığı büyük dönüşüm aralıksız sürerken Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bu kapsamda Avşa ve Marmara Adası’nı ziyaret etti. Öztürk, mevcut çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, ilgili daire başkanları ve müdürlerle birlikte Avşa ve Marmara Adası’nda bir dizi inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’nün bölgedeki çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Genel Müdür Öztürk, adaların su yönetimi ve altyapı ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

İLK DURAK AVŞA İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

Özellikle yaz aylarında nüfusunun çok üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede, BASKİ, içme suyu kaynaklarını artırmak ve altyapı sorunlarını çözmek için büyük bir mücadele veriyor. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ilk ziyaretine Türkiye’de deniz suyunu içme suyuna dönüştüren ilk tesis olma özelliğini taşıyan Avşa İçme Suyu Arıtma Tesisi ile başladı. Teknik inceleme ziyaretine; Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun da katıldı. Yeraltı suyu kaynağı bulunmayan Avşa Adası’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2010 yılında faaliyete geçen tesis, adanın su ihtiyacının tamamını karşılıyor. 2021 yılında tamamlanan genişletme çalışmasıyla tesisin ikinci kademeye ait iki ünitesi devreye alınmış ve günlük üretim kapasitesi 6.000 - 6.500 metreküpe yükseltilmişti. Avşa İçme suyu Arıtma Tesisinin ardından teknik ekiple sahadaki altyapı projelendirme çalışmalarını inceleyen Öztürk, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağladı.

MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Avşa’daki ziyaretlerinin ardından Marmara Adası’na geçen BASKİ Genel Müdürü Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, ilgili daire başkanları ve müdürlerin de katıldığı toplantıda muhtarlarla buluştu. İlçe genelindeki muhtarlarla mevcut durum, ihtiyaçlar ve planlanan yatırımlar üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantıda mahallelerin su kullanımı ve altyapı durumları da detaylı olarak değerlendirildi. Uzun vadeli su yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini hedeflediklerini söyleyen Öztürk, çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Ayrıca toplantıda; adada yaz aylarında artan nüfusa yönelik altyapı ihtiyaçları, devam eden projelerin son durumları ve yakın dönemde hayata geçirilmesi planlanan BASKİ yatırımları değerlendirildi. Toplantının ardından Marmara Adası’ndaki BASKİ şefliklerini de ziyaret eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, personelle bir araya geldi.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'den dev satış: Kasaya 16,5 milyar TL girecek! Fenerbahçe'den dev satış: Kasaya 16,5 milyar TL girecek! Yaptığı doğru deprem tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama Yaptığı doğru deprem tahminleriyle dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan korkutan açıklama Yeşilçam efsanesi Tecavüzcü Coşkun'dan kötü haber Yeşilçam efsanesi Tecavüzcü Coşkun'dan kötü haber Türkiye'nin tescilli güzeli tesettüre girdi, sosyal medya yıkıldı... Türkiye'nin tescilli güzeli tesettüre girdi, sosyal medya yıkıldı... Komşu ailelerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü Komşu ailelerin kavgasında ortalık kan gölüne döndü Soruşturmanın seyri değişti! Güllü'nün kızı ve arkadaşı cinayetten gözaltına alındı Soruşturmanın seyri değişti! Güllü'nün kızı ve arkadaşı cinayetten gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı, görevinden uzaklaştırıldı! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı, görevinden uzaklaştırıldı! Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Yeni görüntüler ortaya çıktı Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Yeni görüntüler ortaya çıktı Monaco-Galatasaray maçına damga vuran olay! Her şey 6 saniye içinde oldu Monaco-Galatasaray maçına damga vuran olay! Her şey 6 saniye içinde oldu Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş'ten 24 saatik kritik uyarı Altın ve gümüşün bir bileni İslam Memiş'ten 24 saatik kritik uyarı
Gece yarısı kabusu yaşadılar: İki bina çöktü çok sayıda ölü ve yaralı var! Gece yarısı kabusu yaşadılar: İki bina çöktü çok sayıda ölü ve yaralı var! Dövdüğü eşinin öldüğünü zanneden cani kocadan akılalmaz plan! Dövdüğü eşinin öldüğünü zanneden cani kocadan akılalmaz plan! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un ardından Prof. Dr. Naci Görür de uyardı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un ardından Prof. Dr. Naci Görür de uyardı Son geçim anketinde acı tablo: Halkın yüzde 78'i aynı şeyi söyledi! Son geçim anketinde acı tablo: Halkın yüzde 78'i aynı şeyi söyledi! Sürekli işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı Sürekli işe erken gelen kadın kovuldu! Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı Aylarca tedavi görüp ölümden dönen Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Aylarca tedavi görüp ölümden dönen Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi! Dev dalgalar doğal havuzu vurdu: Çok sayıda kişi dalgalar arasında can verdi! Teröristbaşı bebek katili Öcalan'a ''özel saray'' iddiası olay oldu! Teröristbaşı bebek katili Öcalan'a ''özel saray'' iddiası olay oldu! CHP'den ihracı istendikten sonra istifa eden milletvekilinden Özgür Özel'e çok zor soru! CHP'den ihracı istendikten sonra istifa eden milletvekilinden Özgür Özel'e çok zor soru! Bu seçim anketi AK Parti ve MHP'yi karıştırdı: AK Parti ile MHP yol ayrımında! Bu seçim anketi AK Parti ve MHP'yi karıştırdı: AK Parti ile MHP yol ayrımında!