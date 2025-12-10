Balıkesir'de Marmara ve Avşa’da BASKİ yatırımları ele alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın şehrin altyapısında başlattığı büyük dönüşüm aralıksız sürerken Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, bu kapsamda Avşa ve Marmara Adası’nı ziyaret etti. Öztürk, mevcut çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, ilgili daire başkanları ve müdürlerle birlikte Avşa ve Marmara Adası’nda bir dizi inceleme ve değerlendirme ziyaretinde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’nün bölgedeki çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Genel Müdür Öztürk, adaların su yönetimi ve altyapı ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

İLK DURAK AVŞA İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

Özellikle yaz aylarında nüfusunun çok üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede, BASKİ, içme suyu kaynaklarını artırmak ve altyapı sorunlarını çözmek için büyük bir mücadele veriyor. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ilk ziyaretine Türkiye’de deniz suyunu içme suyuna dönüştüren ilk tesis olma özelliğini taşıyan Avşa İçme Suyu Arıtma Tesisi ile başladı. Teknik inceleme ziyaretine; Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun da katıldı. Yeraltı suyu kaynağı bulunmayan Avşa Adası’nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2010 yılında faaliyete geçen tesis, adanın su ihtiyacının tamamını karşılıyor. 2021 yılında tamamlanan genişletme çalışmasıyla tesisin ikinci kademeye ait iki ünitesi devreye alınmış ve günlük üretim kapasitesi 6.000 - 6.500 metreküpe yükseltilmişti. Avşa İçme suyu Arıtma Tesisinin ardından teknik ekiple sahadaki altyapı projelendirme çalışmalarını inceleyen Öztürk, ilgili birimlerle gerekli koordinasyonu sağladı.

MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Avşa’daki ziyaretlerinin ardından Marmara Adası’na geçen BASKİ Genel Müdürü Öztürk, Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, ilgili daire başkanları ve müdürlerin de katıldığı toplantıda muhtarlarla buluştu. İlçe genelindeki muhtarlarla mevcut durum, ihtiyaçlar ve planlanan yatırımlar üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantıda mahallelerin su kullanımı ve altyapı durumları da detaylı olarak değerlendirildi. Uzun vadeli su yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini hedeflediklerini söyleyen Öztürk, çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Ayrıca toplantıda; adada yaz aylarında artan nüfusa yönelik altyapı ihtiyaçları, devam eden projelerin son durumları ve yakın dönemde hayata geçirilmesi planlanan BASKİ yatırımları değerlendirildi. Toplantının ardından Marmara Adası’ndaki BASKİ şefliklerini de ziyaret eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, personelle bir araya geldi.