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Balıkesir’de muhtarlar buluşması

Balıkesir’de muhtarlar buluşması
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Kent yönetiminde muhtarlarla yakın temas halinde olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerdeki muhtar buluşmaları devam ediyor. Beş ilçenin ardından Gönen ve Bandırma’da Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde toplanan muhtarların talepleri, ortak akıl ve kolektif çalışma bilinciyle çözüme ulaştırılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarlarla ortak akıl ve iş birliği içinde çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bu kapsamda muhtarlarla buluşmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, son olarak Gönen ve Bandırma’da düzenlenen toplantılarda muhtarlarla bir araya geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda muhtarlarla birebir diyalog halinde hareket eden Uzun, her mahalle özelinde ihtiyaçlara yönelik çözüm üretiyor. Toplantılarda; Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, Gönen Koordinatörü Bülent Birgül, Manyas Koordinatörü Hakan Özel, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Alper Türkel ve Güney Marmara Bölgesi BASKİ 3. Bölge Daire Başkanı Selçuk Koç yer aldı.

ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantılarda muhtarların mahallelerinde yaşanan sorunlar, talepler ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca mahallelerin altyapı, ulaşım, yol bakım ve onarım gibi öncelikli konuları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Gönen’de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, muhtarların yerel yönetimler için taşıdığı değere vurgu yaparak, iş birliği içinde hizmetlerin sürdürüleceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun ise, “Muhtarlarımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. İhtiyaçları doğru analiz ederek her mahallemize en iyi hizmeti ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ HER MAHALLEMİZE EŞİT, HIZLI VE ETKİN HİZMET ULAŞTIRMAK”

Düzenlenen toplantılarda muhtarların talep ve önerileri tek tek not alındı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm odaklı yaklaşımıyla mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirileceği vurgulandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Erkan Uzun, “Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın taleplerini bizlere aktaran en önemli köprülerdir. Ortak akıl ve iş birliğiyle mahallelerimizin ihtiyaçlarını tespit ediyor, hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz” dedi. Erkan Uzun, muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, “Amacımız, hizmetlerimizi her mahalleye eşit, hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırmaktır. Birlikte çalışarak Balıkesir’i daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

Muhtarlar, bu tür buluşmaların kendileri için son derece verimli geçtiğini belirterek, desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini ilettiler.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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