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Balıkesir’de öğrencilerin YKS ücretini Büyükşehir ödeyecek

Balıkesir’de öğrencilerin YKS ücretini Büyükşehir ödeyecek
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 yılı eğitim öğretim dönemi içerisinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin sınav ücretini karşılayacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, farklı destek programlarıyla öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Destek projelerine bir yenisini daha ekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin sınav maliyetini karşılayacak. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleşecek olan sınavda her oturum için 450 TL sınav bedeli, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.

 “EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ HER EVLADIMIZIN HAKKI”

 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, YKS ücretlerinin ödeneceği duyurusunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı; “YKS giriş ücretine bu yıl yüzde 52 zam geldi. Kentimizde yaşayan evlatlarımızın YKS ücretlerini biz ödeyeceğiz.Eğitimde fırsat eşitliği her bir evladımızın hakkı.”

 SON BAŞVURU TARİHİ 3 MART

 Sosyal dayanışmayı arttırarak her öğrencinin eşit ve adil eğitim hakkından yararlanabilmesi için projeler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarının YKS ücretini ödeyecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmek isteyen adaylar, basvuru.balikesir.bel.tr/yks adresinden online olarak başvuru yapabilecekler. 6 Şubat’tan itibaren başlayan başvurular için son başvuru tarihi ise 3 Mart 2025 olacak. Öğrencilerin ödemesini yapmış olduğu her oturumun karşılığı ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirtilen iban adreslerine başvuru tarihinin bitişinden sonra toplu olarak yatırılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, Balıkesir’de ikamet eden ve 25 yaş altındaki tüm adayların ücreti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. YKS’ye girecek adayların ÖSYM sisteminden alınan, sınav giriş belgesi, ikametgâh ve ödeme dekontunun web sisteme yüklemesi de gerekecek.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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