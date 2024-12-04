Balıkesir'de özel bireylerden ''Engelsizim'' sergisi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma BALMEK bünyesinde kurs gören özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin eserlerinden oluşan “Engelsizim” adlı resim sergisinin açılışı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirildi.

Bandırma Tunç Başaran Kültür Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen özel bir resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide, 13 özel birey ve annelerinin eserleri yer alırken toplamda 2 binin üzerinde çınar yaprağı kullanıldı. Yere düşen yapraklara yeniden hayat veren bu çalışma, sanatın gücüyle özel bireylerin yeteneklerini ön plana çıkartmış oldu. Sergide ayrıca, tamamen çınar yapraklarından tasarlanan “Cevher” adında zarif bir elbise ve “Hayal Et” adını taşıyan etkileyici bir hayal ağacı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, Bandırma Belediye Başkan Vekili Betül Agen Eraslan, özel birey ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BİR SONRAKİ AŞAMA ÖZEL BİREYLERE MESLEK EDİNDİRME OLACAK

Açılış öncesinde sergiyle ilgili bilgilendirme yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma BALMEK Sorumlusu ve Sanat Eğitmeni Gülsüm Sönmez, sürece dair önemli detaylar paylaştı. Sönmez, özel bireylere sağladığı imkânlardan dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ederek, “İlk dört hafta boyunca özel bireylerin el kası becerilerini değerlendirmek amacıyla çizgi çalışmaları yapıldı. Ardından renklerin büyüsüyle resim çalışmalarına geçildi. Materyal olarak, hassas ve kırılgan yapısıyla dikkat çeken çınar yaprakları tercih edildi. Çalışmalar sırasında yırtılmadan ve kırılmadan işlenen yapraklar, kursiyerlerimizin el becerilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu gözler önüne serdi. Bu başarı, özel bireylerimizin ilerleyen süreçte meslek edindirme kurslarımızda da yer alacağının bir göstergesi oldu” dedi. Sönmez, bu anlamlı serginin, özel bireylerin hayallerine dokunarak onların yeteneklerini keşfetmelerine katkı sağladığını vurguladı.