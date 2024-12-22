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Balıkesir'de pazarcı esnafının çilesi bitiyor

Balıkesir'de pazarcı esnafının çilesi bitiyor
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Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan semt pazarını gezen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşayan pazarcıların kapalı semt pazarı talebine yönelik çalışma başlatacaklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan semt pazarını gezdi. Esnafa hayırlı işler dileyen Akın, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret esnasında aniden  başlayan sağanak yağışa rağmen programını yarıda kesmeyen Akın, pazarcı esnafının yaşadığı zor anlara tanıklık etti. Çeşitli önlemler alarak ürünlerini korumaya çalışan esnaf, Başkan Akın’dan kapalı semt pazarı yapılmasını talep etti. Esnaf, özellikle kış aylarında hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ve bu durumun müşteri sayılarını düşürdüğünü ifade ederken Başkan Akın, ivedi bir şekilde pazarcıların bu talebine cevap vermek için gerekli adımları atacaklarını söyledi. Altıeylül Belediyesi ile ortaklaşa bu soruna çözüm getirilebileceğini aktardı.

 DAHA KONFORLU VE MODERN PAZAR ALANI

Yağmurda esnafla ve vatandaşlarla birlikte ıslanan Akın, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi daha modern ve konforlu pazar yerini inşa etmek istediklerini aktarırken sadece bir gün değil haftanın her günü açık olabilecek bir alanı Balıkesir’e kazandırmak istediklerini söyledi. Pazarda satış yapanların yarıya yakını kadınlardan oluşurken onların ekonomik anlamda güçlenmesi içinde ihtiyaç duyulan pazar yerinin inşası için tüm gayreti göstereceğini vurguladı. Alışveriş yapan vatandaşların yaşadıkları bölgelerdeki ulaşım, doğalgaz, elektrik sorunlarını da not eden Akın, çözüme kavuşturmak için ilgili birimlere talimat verdi.

 ÜRETMEK KADAR SATMAK DA ÖNEMLİ

Tarım ürünlerini yetiştirmek kadar onların pazarlanmasının da ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynadığını ifade eden Akın, vatandaşın ürettiği ürünlerin ne tarlada ne de pazarda kalmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Balıkesir’i kalkındıracak en önemli sektörlerden birinin tarım olduğunu söyleyen Akın, “Bu pazar sorununu çözmemiz lazım. Esnafın yaşadıklarını yerinde görmem lazım ki onların istek ve taleplerini en güzel şekilde karşılayalım. Altıeylül Belediyesi ile gerekli görüşmeleri yapıp esnafımızın bu mağduriyetini gidermeye çalışacağız. Onların tarlada alın teriyle ürettikleri ürünleri en güzel koşullarda satışını sağlamak biz yerel yöneticilerin boynunun borcudur.” dedi.

Başkan Akın, ziyareti esnasında pazar alışverişini de gerçekleştirdi. Vatandaşların hayır dualarını alan Akın, “Hep birlikte başaracağız.” dedi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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