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Balıkesir'de Savunma Teknikleri Atölyesi dönemi başlıyor

Balıkesir'de Savunma Teknikleri Atölyesi dönemi başlıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, kadına yönelik fiziksel şiddete karşı kadınların savunma becerilerini artırmak amacıyla Balıkesirli kadınlar için ''Savunma Teknikleri Atölyesi'' kurulacak. Judo eğitiminin verileceği atölyede dersler 22 Ekim Salı günü başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Savunma Teknikleri Atölyesi başvuruları 9 Ekim itibariyle başladı. Kadınların kendilerini daha güvende hissetmesi, fiziksel şiddete karşı kendini koruyabilmesi için judo eğitimi verilecek olan atölyede eğitimleri uzman kadın antrenörler verecek. Kursun son kayıt tarihi ise 20 Ekim olarak belirlendi.

KADINLAR ARTIK DAHA GÜVENDE OLACAK

Savunma Teknikleri Atölyesi’nde gerçekleşecek olan eğitim dersleri sayesinde kadınlar daha özgüvenli olacak ve kendilerini korumak için gereken teknikleri öğrenerek kendilerini daha güvende hissedecek. Kontenjan sınırının olmadığı kursa 15-50 yaş aralığındaki her kadın başvuru yapabilecek. Her hafta salı ve perşembe günleri saat 20.00 ila 21.00 arasında gerçekleşecek olan kursun ilk dersi 22 Ekim salı günü başlayacak olup eğitimler Şehit Turgut Solak Judo Salonu’nda verilecek.

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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