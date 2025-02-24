Balıkesir'de sınava geç kalanların imdadına zabıta yetişti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hafta sonu Milli Savunma Üniversitesi’nin sınavına geç kalan öğrencileri okullara yetiştirdi. Ekipler aynı zamanda okul çevrelerinde gürültü oluşmaması için gerekli önlemleri aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kent dayanışmasını güçlendiren, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetler, Balıkesirlilerin hayatını kolaylaştırıyor. Başkan Ahmet Akın liderliğinde vatandaşların rahat bir hayat yaşamaları için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Milli Savunma Üniversitesi sınavına yetişmeye çalışan öğrencilerin imdadına yetişti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk ve ekibi, 23 Şubat 2025 Pazar günü icra edilen sınava geç kalan öğrencileri okullarına yetiştirmek için seferber oldu.

TOPLU TAŞIMA MERKEZİ’NDE EKİP ARAÇLARI HAZIR BEKLETİLDİ

Toplu Taşıma Merkezi’nde bekletilen zabıta ekip araçlarıyla sınava geç kalan öğrenciler okullarına götürüldü. Öğrencileri sınava vaktinde yetiştiren zabıta ekipleri ayrıca okul çevrelerinde oluşabilecek gürültülere karşı da önlemler aldı. Sınava giren tüm adaylara başarılar dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın önderliğinde vatandaşlarımızın huzuru, rahat ve güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada özellikle sınav zamanları hassasiyetimiz daha da artıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencilerimiz için ekip arkadaşlarımızla birlikte zamana karşı yarıştık. Öğrencilerimizi sınav yerlerine yetiştirdik, mutluyuz” şeklinde konuştu.