Balıkesir'de sokak hayvanlarına tam teşekküllü sağlık hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı “Can Dost”, 20 ilçeyi adım adım gezerek patili dostların aşı, tedavi ve bakım hizmetlerini gerçekleştiriyor. Erdek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda patili dostlara kapılarını açan Can Dost’un ücretsiz hizmeti halkı memnun ediyor.

Ekonomik anlamda yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle veteriner hizmetlerinden yararlanamayan ve sokakta yaşayan hayvanlar için sağlık taramaları gerçekleştiren yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı “Can Dost” ilçe ilçe gezerek, patili dostları sağlığına kavuşturuyor. Can dostları yeni yuvalarına kavuşturmak için eşi Arbil Akın ile birlikte önemli bir projeye imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sokak hayvanları için de tüm imkânları seferber ediyor. Son olarak Erdek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda kapılarını açan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Can Dost yerinde hayvan bakım ve tedavi aracında kuduz aşısı, iç-dış parazit aşılarının yanı sıra sağlık taramalarını da gerçekleştiriliyor.

VETERİNER HEKİMLERDEN ANINDA MÜDAHALE

“Can Dost” mobil tedavi aracı, ciddi bir hastalığı olmayan hayvanların tetkiklerinin ardından ayakta tedavi ederek gerekli aşılarını yapıyor. Hayvanseverler tarafından getirilen hayvanlar acil müdahaleleri yapıldıktan sonra gerekli görülmesi halinde sokak hayvanları tedavi merkezi nakil aracıyla en yakın Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne sevk ediliyor. Uzman ellerde tedavileri tamamlanan sokak hayvanları sağlıklarına kavuşuyor.

PATİLİ DOSTLAR SAĞLIĞINA KAVUŞUYOR

Sokak hayvanlarını sağlıklarına kavuşturmak için ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini söyleyen Veteriner Hekim Caner Çele, “Az önce hayvansever vatandaşımız tarafından getirilen bir kedimize burada ilk acil müdahalesi yapıldı. Bandırma’da hizmet vermekte olan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezimiz ile iletişime geçtik. Acil müdahalemizi yaptıktan sonra da tedavi merkezimize sevk edeceğiz. Orada gerekli müdahaleler, tedaviler yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamına salınacak” ifadelerini kullandı.

“VETERİNERE GÖTÜREMİYORUZ”

Sokaktaki canların tedavi imkânlarından yararlanabilmesi adına çok mutlu olduğunu dile getiren Gökben Çakmak, “Bugün ‘Can Dost’umuz bizimle, Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bize bir hizmet. Onların sayesinde sokak hayvanlarımıza iç-dış parazit, kuduz aşısı ve basit uygulamaları gerçekleştirebiliyoruz, örneğin yaralanmalar gibi” dedi.

Ekonomik zorlu koşullar nedeniyle veteriner hizmeti alamayan hayvanların tedavilerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil hayvan bakım ve tedavi aracında yapılabildiğini söyleyen Selma Durusoy, “Çok iyi bir uygulama ve gerçekten çok memnunum. Biliyorsunuz veterinerler oldukça pahalı ve götüremiyoruz artık. Hayat şartları da zorlaştı” sözleriyle ücretsiz verilen hizmetten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Erdek Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan “Can Dost” yerinde hayvan bakım ve tedavi aracında patili dostu için hizmet alan Songül Oğraş, “Bu hizmetten memnun oldum. Yani ilk defa bugün faydalanıyorum. En azından devlet himayesinde ve daha güvenli, daha sağlıklı olduğuna inanarak getirdim. Böyle bir hizmet verdikleri için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.