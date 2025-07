Balıkesir'de sokaktaki canlar ''Can Dost''la emin ellerde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil hayvan bakım ve tedavi aracı olan Can Dost’un Temmuz-Ağustos ayı programı belli oldu. İlçe ilçe gezerek, sokaktaki canlara bakım ve tedavi imkânı sunan Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, 23 Temmuz’da Bigadiç’ten başlayacağı programı 19 Ağustos’ta Altıeylül’de sonlandıracak.

“Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesiyle binlerce sokak hayvanını sıcak yuvalarına kavuşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sokaktaki canları da unutmuyor. Kapasitesi artırılan ve son teknoloji cihazlarla geliştirilen Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, Başkan Akın liderliğinde sokaktaki can dostlara bakım ve tedavi desteği sağlıyor. Balıkesir’in 20 ilçesinde sokakta yaşayan hayvanların sağlık koşullarını iyileştirmek için hizmet veren “Can Dost” ile her gün farklı bir ilçede ücretsiz olarak hayvanların sağlık taramaları ve tedavileri yapılırken uzman veteriner hekimler tarafından da parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Temmuz-Ağustos programı açıklanan Can Dost’un ilk rotası Bigadiç olacak.

BİGADİÇ’TEN BAŞLAYAN YOLCULUK ALTIEYLÜL’DE SON BULACAK

İlçeleri tek tek dolaşıp sokak hayvanlarına ücretsiz tedavi desteği sağlayan Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı Can Dost, 23 Temmuz’da Bigadiç’ten başlayacağı yolculuğunu 24 Temmuz’da Savaştepe’de sürdürecek. Sabahın erken saatlerinden akşama kadar her gün bir ilçede can dostlar için tüm gün tedavi ve bakım hizmeti verecek olan Can Dost’un programı; 25 Temmuz’da Sındırgı, 28 Temmuz’da Kepsut, 29 Temmuz’da Dursunbey, 30 Temmuz’da Balya, 31 Temmuz’da İvrindi, 1 Ağustos’ta Havran, 4 Ağustos’ta Edremit, 5 Ağustos’ta Burhaniye, 6 Ağustos’ta Gömeç, 7 Ağustos’ta Ayvalık, 8 Ağustos’ta Susurluk, 11 Ağustos’ta Manyas, 12 Ağustos’ta Gönen, 13 Ağustos’ta Bandırma, 14 Ağustos’ta Erdek, 15 Ağustos’ta Erdek Paşalimanı Adası, 16 Ağustos’ta Marmara Avşa Adası ile sürecek. Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, 18 Ağustos’ta Karesi Millet Bahçesi’nde ve 19 Ağustos’ta Altıeylül’deki Atatürk Parkı’nda hizmet verecek.