  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir’de su israfı azalıyor, üretim artıyor

Balıkesir’de su israfı azalıyor, üretim artıyor

Balıkesir’de su israfı azalıyor, üretim artıyor
Güncelleme:

Balıkesir’de sulama hatlarındaki kayıp ve kaçaklarla etkin mücadele eden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Balıkesir Ovası Sulama Tesisinde yürüttüğü kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarıyla sulama altyapısını yeniden canlandırdı. 70 kilometrelik kanal ve kanalet temizliği sonrası bölgedeki tarımsal sulama altyapısında ciddi verim sağlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), şehrin su kaynaklarını korurken sulama hatlarındaki kayıp ve kaçağın önüne geçiyor. Balıkesir Ovası Sulama Tesisinde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması yürüten BASKİ ekiplerinin 70 kilometrelik kanal ve kanalet temizliği sonrası bölgedeki tarımsal sulama altyapısında ciddi verim sağlandı. Bölgedeki kayıp ve kaçağı önleyen ekipler, su kaynaklarının da etkin kullanılmasının önünü açtılar.

YILLARDIR İHMAL EDİLİYORDU

Yıllardır süren ihmalden dolayı işlevini yitiren ve yaklaşık 210 km uzunluğundaki ana kanal ve kanalet hattına sahip olan Balıkesir Ovası Sulama Tesisi su iletim noktaları BASKİ ekipleri tarafından temizlendi. Kullanılamaz hale gelen su iletim noktalarında titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.

SU İSRAFINA GEÇİT YOK

Üreticilerin tarımsal sulamada kullanacağı kaynakları verimli hale getiren BASKİ, özellikle sulama hatlarındaki kayıp ve kaçakların yol açtığı su israfının önüne geçerek sürdürülebilir tarım ve su yönetimine katkı sağlıyor. İl genelinde benzer çalışmaların devam edeceğini belirten BASKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Balıkesir Ovası şehrimizin tarımsal üretiminde hayati bir rol oynuyor. Ancak yıllardır ihmal edilen hatlar, su iletimini neredeyse imkânsız hale getirmişti. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu durum tersine çevrildi. 70 kilometrelik hat kullanıma kazandırıldı ve kayıp-kaçak oranı önemli ölçüde azaltıldı. BASKİ olarak, suyun her damlasını korumak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi. Su kaynaklarının verimli kullanımı adına atılan bu adımın, tarımsal faaliyetlere de olumlu yansıması bekleniyor.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konkordato süreci yürümedi; bir Türk devi daha iflas etti... Konkordato süreci yürümedi; bir Türk devi daha iflas etti... Hastanede mide bulandıran skandal: Hastaları seçerek taciz etmişler Hastanede mide bulandıran skandal: Hastaları seçerek taciz etmişler Ferdi Tayfur'un geride bıraktığı servet değerindeki miras ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un geride bıraktığı servet değerindeki miras ortaya çıktı Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Kanalizasyon kazısında onlarca insan kemiği bulundu Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Kanalizasyon kazısında onlarca insan kemiği bulundu Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek dizinin final bombasını patlattı Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek dizinin final bombasını patlattı Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi Acun Ilıcalı'nın eleştirdiği Lucas Torreira'dan Ilıcalı'ya olay olacak yanıt Acun Ilıcalı'nın eleştirdiği Lucas Torreira'dan Ilıcalı'ya olay olacak yanıt Starbucks Türkiye'den boykotlar sonrası sürpriz adım: Hepsi ücretsiz oldu! Starbucks Türkiye'den boykotlar sonrası sürpriz adım: Hepsi ücretsiz oldu! Boşandığı eşinin üstüne benzin döküp yakan caniden kan donduran tehdit Boşandığı eşinin üstüne benzin döküp yakan caniden kan donduran tehdit 22 yaş küçük sevgili eleştirilerine çok sert tepki 22 yaş küçük sevgili eleştirilerine çok sert tepki
AK Parti'nin yeni yasa teklifine tepki yağıyor AK Parti'nin yeni yasa teklifine tepki yağıyor Toplatma kararı alınan süt ürünleri için üreticisinden flaş karar! Toplatma kararı alınan süt ürünleri için üreticisinden flaş karar! Wanda Nara'dan sürpriz hamle: Icardi'nin başına gelen L-Gante'nin de başına geldi! Wanda Nara'dan sürpriz hamle: Icardi'nin başına gelen L-Gante'nin de başına geldi! Doğalgazda yeni tarife uygulanmaya başlandı Doğalgazda yeni tarife uygulanmaya başlandı Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi Ferdi Tayfur'un Marmaris'teki evi görüntülendi 19 yaşındaki çocuk ayaklı cephanelik çıktı! 19 yaşındaki çocuk ayaklı cephanelik çıktı! Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar Bir zamanlar burada 70 bin kişi yaşıyordu, şimdi hayvan otlatıyorlar İstanbulluların hasret kaldığı kar yağışı için tarih verildi İstanbulluların hasret kaldığı kar yağışı için tarih verildi Yolsuzluk iddialarını takip eden gazeteci ölü bulundu Yolsuzluk iddialarını takip eden gazeteci ölü bulundu Gonca Vuslateri'den ''gizlice çekilen'' fotoğrafı için dikkat çeken tepki Gonca Vuslateri'den ''gizlice çekilen'' fotoğrafı için dikkat çeken tepki