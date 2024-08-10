  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de su ve altyapı sorunları çözülüyor

Balıkesir'de su ve altyapı sorunları çözülüyor

Balıkesir'de su ve altyapı sorunları çözülüyor
Güncelleme:

Karesi’nin kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üreteceklerini ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın su ve altyapı sorununu çözmek için gerekli talimatları vermesinin ardından BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 20 ilçenin mahalle muhtarlarıyla buluşmaya devam ediyor. Daha önce Karesi merkez mahalle muhtarlarını dinleyen Başkan Öztürk, iki gün süren kırsal mahalle toplantılarında ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetler hakkında notlar aldı. BASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının da yer aldığı toplantıda bölgedeki yatırımların aralıksız olarak devam edeceği dile getirildi.  

“HALKIMIZIN TALEPLERİ ÖNCELİĞİMİZ”

Balıkesir’in yıllardan beri çözülemeyen alt yapı sorunlarını kalıcı olarak gidermeyi amaçladıklarını ifade eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Karesi kırsal mahalle muhtarlarımızla verimli geçen bir toplantı yaptık. Kırsalda yaşanan sorunların takipçisiyiz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın su ve altyapıya dair ihtiyaçlarını bizlere iletiyorlar. Halkımızın talepleri bizim önceliğimiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın, altyapı projelerinin hızla tamamlanması konusundaki talimatları doğrultusunda biz de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Su ve altyapı projelerinin hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı muhtarlarımıza aktardık.” şeklinde konuştu.

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Anne kıza sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı Anne kıza sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha Zorunlu trafik sigortasına bir zam daha Cinsiyeti tartışma konusu olan Cezayirli boksör Imane Khelif olimpiyat şampiyonu oldu Cinsiyeti tartışma konusu olan Cezayirli boksör Imane Khelif olimpiyat şampiyonu oldu Tatil havasına mola: Yaz yağmuru geliyor Tatil havasına mola: Yaz yağmuru geliyor İstanbul'da korkutan manzara İstanbul'da korkutan manzara Nike vergi kararı sonrası Türkiye'de internetten satışı durdurdu Nike vergi kararı sonrası Türkiye'de internetten satışı durdurdu İstanbul'da skandal görüntüler: Belediye çalışanları yol kesip adam dövdü İstanbul'da skandal görüntüler: Belediye çalışanları yol kesip adam dövdü Şener Şen'in oyununda izleyicilere cam şişeli saldırı Şener Şen'in oyununda izleyicilere cam şişeli saldırı Bir ilimizde karavanlara park yasağı getirildi Bir ilimizde karavanlara park yasağı getirildi BeIN Sports'ta öfke çığ gibi: Maçı cep telefonundan yayınladılar BeIN Sports'ta öfke çığ gibi: Maçı cep telefonundan yayınladılar
Antalyaspor'un yeni forma tanıtımı olay oldu Antalyaspor'un yeni forma tanıtımı olay oldu ''Hedef tahtası''na çevrilen sokak köpeğini Hande Yener sahiplendi ''Hedef tahtası''na çevrilen sokak köpeğini Hande Yener sahiplendi Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü Brezilya'da yolcu uçağı düştü: 62 kişi öldü Türkiye'de hangi partinin seçmeni en çok hangi sosyal medyayı kullanıyor ? Türkiye'de hangi partinin seçmeni en çok hangi sosyal medyayı kullanıyor ? Yük gemisinde şiddetli patlama Yük gemisinde şiddetli patlama İnternet ücretlerine bir dev zam daha İnternet ücretlerine bir dev zam daha Ankara'daki toplu hayvan mezarlığı rezaletinde Altındağ Belediyesi'nden ilk açıklama Ankara'daki toplu hayvan mezarlığı rezaletinde Altındağ Belediyesi'nden ilk açıklama Olimpiyatta da yarışan sporcu cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltında Olimpiyatta da yarışan sporcu cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltında Lidya Krallığı'nın başkentindeki Artemis Tapınağı'nda tarihi anlar kamerada Lidya Krallığı'nın başkentindeki Artemis Tapınağı'nda tarihi anlar kamerada Teoman: ''Dua Lipa ile birlikteyim'' Teoman: ''Dua Lipa ile birlikteyim''