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Balıkesir'de ücretsiz sulanan tarlalardan bereket fışkırdı

Balıkesir'de ücretsiz sulanan tarlalardan bereket fışkırdı
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Tarımsal sulama hizmetini ücretsiz yaparak çiftçiye can suyu veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bu hizmeti ilk meyvelerini verdi. Ücretsiz suladıkları tarlalarında hasat sevinci yaşayan üreticiler, maliyetlerinde ciddi bir azalma olduğunu söyleyerek Başkan Akın’a teşekkür ettiler.

Tarımın başkenti Balıkesir’de üreticilere tarımsal sulamayı ücretsiz yaparak önemli bir maliyeti ortadan kaldıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçilerin sırtındaki yükü azaltıyor. 0-20 dekar arası tarlalarda tarımsal sulama hizmeti ücretsiz olurken 20-40 dekar arası tarlalarda ise sulama ücretinin yüzde 50’si Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Ücretsiz tarımsal sulama hizmetinden yararlanan çiftçiler ise hasat sevinci yaşadılar.

“MALİYETLERİMİZ CİDDİ ANLAMDA DÜŞTÜ”

Tarımsal sulama hizmetinden ücretsiz yararlanan çiftçiler, Başkan Ahmet Akın’a teşekkür ederek maliyetlerinin önemli oranda düştüğünü söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın seçim döneminde verdiği sözü tuttuğunu belirten Bandırma Aksakal Mahallesi sakini Ediz Muslu “Üretimde oldukça sıkıntılı bir zamandan geçiyoruz. Maliyetlerimiz çok fazla. Böyle sıkıntılı bir senede Başkanımız Ahmet Akın sayesinde yüreğimize su serpildi. Tarımsal sulama sisteminin ücretsiz olması bizleri çok sevindirdi. Maliyetlerimiz ciddi anlamda düştü. Tarlalarımızda hasadımızı yaptık, çok memnunuz. Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİLERİMİZİN SIRTINDAKİ YÜKÜ HAFİFLETTİK”

“Üreten Balıkesir” olma yolunda tarımsal destekleri artırmayı hedeflediklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Ege ve Marmara’nın buluşma noktası olan ilimizde bereketli topraklarımızın kıymetini biliyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin üretim yaparken maliyetlerini azaltabilmeleri için de elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle ciddi bir maliyet olan tarımsal sulama hizmetini ücretsiz yaparak üreticilerimizin sırtındaki yükü hafiflettik. Bereketli topraklarımızda hasat heyecanı yaşayan üreticilerimizin sevincini paylaşıyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz için en iyi ve ucuz üretim koşullarını sağlamak için canla başla çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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