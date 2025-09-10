Balıkesir'de Uluslararası Kurtuluş Yarı Maratonu Heyecanı Başlıyor

  1. Anasayfa
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle; Setur Marinas Ayvalık’ın ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan 3. Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu heyecanı başlıyor. 13 Eylül 2025’te koşulacak yarı maraton, 24 ülkeden 1.300 sporcuyu ağırlayacak.

Balıkesir’i spor kenti yapma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde Ayvalık’ta bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 24 ülkeden 1.300 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Balıkesir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu izinleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde;13 Eylül 2025 Cumartesi günü düzenlenecek olan 3. Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, Setur Marinas Ayvalık ana sponsorluğunda start alacak.

AYVALIK’IN GÜZELLİKLERİ DÜNYAYA TANITILACAK

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık’ta 3. Uluslararası Ayvalık Yarı Maratonu nefes kesen bir yarışa sahne olacak. Yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre mesafelerinde kategoriler yer alacak. Ayvalık’ın kurtuluşu haftası kapsamında düzenlenecek koşu, ilçenin turizmine ve spor yaşamına da katkı sunmayı hedefliyor. Organizasyonun yalnızca sporcular için değil izleyiciler için de festival havasında geçeceğini söyleyen Organizasyon Komitesi Başkanı Onur Şentürk, “Ayvalık’ın turizm potansiyelini de öne çıkaracak olan yarışlar, ilçenin eşsiz sahil hattı, Şeytan Sofrası ve Flamingo Gölü gibi bölgedeki ikonik noktaların da tanıtımına katkı sunacak. 13 Eylül Cumartesi sabahı 08.00’de Setur Marinas Ayvalık’tan start alacak olan yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre parkurları da aynı gün içinde başlayacak. Organizasyon gün boyu sürecek etkinler ve ödül töreniyle tamamlanacak.” ifadelerini kullandı.

