Balıkesir'de üreten kadınlar ''Çarşı 2025''te buluşacak

Balıkesir’de “Çarşı 2025” yeni yıl özel konseptiyle 27 Aralık’ta Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanında kapılarını açacak. Üreten kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağı Çarşı 2025, hem kadınların iş gücüne katılımına destek hem de şehrin ekonomisine katkı sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde hayata geçirilen “Çarşı 2025”, 27-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Yeni yıl özel konseptiyle hazırlanan stantlarda kadın girişimciler tarafından üretilen ürünler satışa sunulacak. Kadın kooperatiflerine ve kadın üreticilere destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından hayata geçirilen proje sayesinde Balıkesirli kadınların üretim gücündeki etkisinin artması da hedefleniyor. Başkan Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın’ın da aktif çalışma yürüttüğü kadın kooperatifleri ürünlerinin bilinirliğini artırmak için “Çarşı 2025” etkinliğinde buluşacak.

YENİ YILA ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ

Çarşı 2025’te kurulacak stantlar, kadınların el emeği, göz nuru ürünleriyle renklenecek. Yılbaşı temalı hediyelerin yanı sıra her bütçeye uygun ürünler stantlarda yerini alacak. Bu özel etkinlik, Balıkesirli vatandaşlarla buluşmak ve üreten kadınları desteklemek için önemli bir fırsat sunuyor. Kadınların üretim gücünü artırmak, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Balıkesirli vatandaşlar stantları gezerek, kadın girişimcilerin ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulacaklar.