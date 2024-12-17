  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de üreten kadınlar ''Çarşı 2025''te buluşacak

Balıkesir'de üreten kadınlar ''Çarşı 2025''te buluşacak

Balıkesir'de üreten kadınlar ''Çarşı 2025''te buluşacak
Güncelleme:

Balıkesir’de “Çarşı 2025” yeni yıl özel konseptiyle 27 Aralık’ta Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanında kapılarını açacak. Üreten kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağı Çarşı 2025, hem kadınların iş gücüne katılımına destek hem de şehrin ekonomisine katkı sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde hayata geçirilen “Çarşı 2025”, 27-31 Aralık 2024 tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyarete açık olacak. Yeni yıl özel konseptiyle hazırlanan stantlarda kadın girişimciler tarafından üretilen ürünler satışa sunulacak. Kadın kooperatiflerine ve kadın üreticilere destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından hayata geçirilen proje sayesinde Balıkesirli kadınların üretim gücündeki etkisinin artması da hedefleniyor. Başkan Ahmet Akın’ın eşi Arbil Akın’ın da aktif çalışma yürüttüğü kadın kooperatifleri ürünlerinin bilinirliğini artırmak için “Çarşı 2025” etkinliğinde buluşacak.

YENİ YILA ÖZEL HEDİYE SEÇENEKLERİ

Çarşı 2025’te kurulacak stantlar, kadınların el emeği, göz nuru ürünleriyle renklenecek. Yılbaşı temalı hediyelerin yanı sıra her bütçeye uygun ürünler stantlarda yerini alacak. Bu özel etkinlik, Balıkesirli vatandaşlarla buluşmak ve üreten kadınları desteklemek için önemli bir fırsat sunuyor. Kadınların üretim gücünü artırmak, ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Balıkesirli vatandaşlar stantları gezerek, kadın girişimcilerin ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Esad'ın hapishanesinde bulunmuştu, kimliği şoke etti Esad'ın hapishanesinde bulunmuştu, kimliği şoke etti İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti İstanbul'da korkunç kaza: Otobüsten düşen yolcu hayatını kaybetti Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi Canlı yayında tansiyon yükseldi, Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş birbirine girdi Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Trump’tan Suriye için dikkat çeken analiz: ''Bu işin arkasında Türkiye var'' Burası ne ABD, ne Avrupa, ne de Asya... Burası Türkiye! Burası ne ABD, ne Avrupa, ne de Asya... Burası Türkiye! Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Bakan açıkladı: Konut ve araç satışında yeni dönem başlıyor Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı Esad'ın kanlı eğlencesinin tüyler ürperten izleri ortaya çıktı Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Miss France güzeli bugüne kadar taç giyen en yaşlı güzel oldu Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem Çarşıda, pazarda, markette yeni ''yasaklar'' belli oldu: Bu etiketler artık yasak! Çarşıda, pazarda, markette yeni ''yasaklar'' belli oldu: Bu etiketler artık yasak!
Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Hava sıcaklıkları artıyor, kış güneşi geliyor... Müge Anlı'da korku filmlerini unutturan kan donduran iddialar Müge Anlı'da korku filmlerini unutturan kan donduran iddialar Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Özdağ’dan Bakan Fidan ve MİT Müsteşarı Kalın için dikkat çeken iddia Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi Bakan Şimşek asgari ücret zammı için ilk ipucunu verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerden kendisi için bu duayı istedi! Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Oktay Kaynarca'nın Kim Milyoner Olmak İster'deki zor anları Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi, saha içi karıştı! 100 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları 100 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... Botları kirli, yüreği temiz inşaat işçisi kamerada... İşte başımızın yeni derdi: Bu belirtilere aman dikkat edin! İşte başımızın yeni derdi: Bu belirtilere aman dikkat edin!