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Balıkesir’de üretici ile sektör temsilcileri bir araya geliyor

Balıkesir’de üretici ile sektör temsilcileri bir araya geliyor
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''İklime Uygun Tarım Projesi'' kapsamında 1-5 Kasım günleri arasında gerçekleşecek olan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı için geri sayım başladı. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde üreticileri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek olan fuar, Balıkesir’de ilk olma özelliği taşıyor.

Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı 1 Kasım Cuma günü saat 16.00’da yapılacak resmi törenle kapılarını açıyor. Balıkesir’de ilk defa gerçekleşecek fuar, üreticileri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde hayata geçirilicek fuarda sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikaları ele alınacak. Kırsalda özellikle genç ve kadın çiftçilerin üretime daha fazla katılmalarını teşvik etmeyi hedefleyen fuarda ayrıca çiftçilerin sorunları da görüşülecek. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek fuarda; kurumlar, firmalar, oda ve borsalar, birliklerin yanı sıra kadın kooperatifleri de yer alacak. Söyleşi ve panellerin de düzenleneceği fuar programına www.balikesir.bel.tr internet adresinde duyurular bölümünden ulaşılabilir.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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