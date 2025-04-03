  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de yarım kalan projeler tamamlanıyor

Balıkesir'de yarım kalan projeler tamamlanıyor

Balıkesir'de yarım kalan projeler tamamlanıyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın göreve gelir gelmez başlattığı altyapı seferberliği kapsamında çalışmaları hızlandırılan Bandırma’daki Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi yapımında sona gelindi. Tesisin yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Bandırma Körfezi ve Marmara Denizi’nin ekosistemindeki sürdürülebilirliğe yönelik önemli bir adım atılmış olacak.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen; ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Bandırma Entegre Su Projesi kapsamındaki Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi yapım işi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bölgedeki doğal kaynakların korunması, deniz kirliliğinin önlenmesi, sağlıklı içme suyunun yaygınlaştırılmasının hedeflendiği proje ile Bandırma Körfezi kıyılarında görülen ve Marmara Denizi için ciddi sorunlar teşkil eden müsilaj oluşumunun da önüne geçilmiş olacak.

178 BİN 649 KİŞİYE HİZMET VERECEK

2025 yılı sonunda faaliyete geçmesi için çalışmaları hızlandırılan Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi’nin beton ve demir işlerinin kaba inşaatında, yüzde 94 oranında ilerleme kaydedilirken proje kapsamında inşaatın yüzde 75’i tamamlandı. İleri biyolojik arıtma özelliğine sahip tesis, faaliyete geçtiğinde günlük 24 bin 533 metreküp kapasiteyle 178 bin 649 kişiye hizmet verecek. Böylece Bandırma, su ve atık su yönetiminde bölgedeki en modern altyapıya sahip kentlerden biri olacak. Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi ile bölgedeki su ve atık su sistemlerinin teknik ve fiziksel kalitesinin Avrupa standartlarına yükseltilmesi hedefleniyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BALIKESİR HEDEFLENİYOR

BASKİ tarafından işletilecek Atık Su Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezi, yalnızca atık su arıtma tesisi olarak değil, aynı zamanda içme suyu ve atık su sistemi bileşenlerini de kapsayacak. Geniş kapsamlı bir proje olarak tasarlanan tesis, çevresel sürdürülebilirliği önemli ölçüde iyileştirecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki atık su arıtma kapasitesi güçlendirilirken su kalitesi de artırılacak. Bu sayede, Başkan Ahmet Akın’ın halk sağlığını önceleyen politikaları doğrultusunda da uzun vadeli faydalar sağlanacak. Ayrıca, proje sayesinde Marmara Denizi kıyılarındaki müsilaj sorunu ile etkin bir şekilde mücadele edilerek deniz ekosisteminin korunmasına ve bölgedeki biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğine önemli bir destek sunulacak.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP boykot listesini güncelledi CHP boykot listesini güncelledi 2 Nisan boykotunun sonuçları belli oldu 2 Nisan boykotunun sonuçları belli oldu Hyundai'nin yeni elektrikli spor otomobili IONIQ 6 resmen tanıtıldı Hyundai'nin yeni elektrikli spor otomobili IONIQ 6 resmen tanıtıldı Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Nisan ayı kira zam oranı belli oldu Markasına, tipine, yakıtına göre Mart ayında en çok satan otomobilleri belli oldu Markasına, tipine, yakıtına göre Mart ayında en çok satan otomobilleri belli oldu Kış hazırlıklarınızı yapın! Yağmurun ardından kar geri geliyor Kış hazırlıklarınızı yapın! Yağmurun ardından kar geri geliyor Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi kendi kanallarıyla yayında! Halk TV'den ayrılan Kayda Geçsin ekibi kendi kanallarıyla yayında! Operasyon öncesi ''Erdoğan mı, İmamoğlu mu'' anketinin sonuçları açıklandı Operasyon öncesi ''Erdoğan mı, İmamoğlu mu'' anketinin sonuçları açıklandı Sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan tepki çeken hareket Sessizliğe bürünen Tolga Sarıtaş'tan tepki çeken hareket TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi TRT bir oyuncunun daha üstünü çizdi
Avrupa Güzeli seçilmişti... Genç kadın korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Avrupa Güzeli seçilmişti... Genç kadın korkunç bir şekilde hayatını kaybetti PKK yandaşları bebek katili Öcalan için toplandı PKK yandaşları bebek katili Öcalan için toplandı Akaryakıtta dün iptal edilen zam geri döndü: Depoları fulleyin! Akaryakıtta dün iptal edilen zam geri döndü: Depoları fulleyin! Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için kararını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık için kararını açıkladı İstanbul'da ''boykot çağrısı'' operasyonu: Gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi İstanbul'da ''boykot çağrısı'' operasyonu: Gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi Sosyal medyada bunları paylaşırken bir kez daha düşünün! Sosyal medyada bunları paylaşırken bir kez daha düşünün! Diyarbakır'a acil iniş yapan yolcu uçağı havalanamadı Diyarbakır'a acil iniş yapan yolcu uçağı havalanamadı İstanbul'da gece kulübünde silahlar konuştu: Yaralılar var İstanbul'da gece kulübünde silahlar konuştu: Yaralılar var Ekranların güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin tacizcisi yakalandı! Ekranların güzel sunucusu Ela Rümeysa Cebeci'nin tacizcisi yakalandı! CHP'nin ''İmamoğlu'na Özgürlük'' standında kan aktı CHP'nin ''İmamoğlu'na Özgürlük'' standında kan aktı