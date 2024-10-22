  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

Balıkesir'de yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

Balıkesir'de yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kış ayları öncesinde yol yapım çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri son 6 ayda 181 bin 681 ton asfalt ile 92.6 km yol yenileme çalışması yaptı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren “Yolu olmayan, asfaltlanmamış köy, mahalle kalmayacak” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından ekim ayına kadar 92.6 km yol yenileme çalışması yapıldı. Ekipler bu çalışmalar kapsamında 181 bin 681 ton asfaltın yol çalışması için kullanıldığını dile getirdi. Ekipler ayrıca 8 ilçede kazı, dolgu ve reglaj için toplamda 30 kilometre uzunluğunda çalışma gerçekleştirdi.

EKİPLER 7\24 SAHADA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yalnızca yol asfaltlama çalışması değil aynı zamanda düşey levha, yaya geçidi/logo çalışması, delinatör, yol kenar dikmesi, yatay çizgi, omega direk çalışmalarını da sürdürüyor. Vatandaşların konforlu ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmesi için kış hazırlıkları kapsamında yollarda bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Toplamda 20 ilçede 4 bin 863 düşey levha, 99 yaya geçidi/logo, 2 bin 878 delinatör, 2 bin 915 yol kenar dikmesi, 450 kilometre uzunluğunda yatay çizgi, 3 bin 993 ise omega direk kullanımı çalışması gerçekleştirildi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın ve gümüş için çılgın tahmin Altın ve gümüş için çılgın tahmin Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi Taburcu olan Reha Muhtar'ın son hali görenleri üzdü Taburcu olan Reha Muhtar'ın son hali görenleri üzdü Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı Bahçeli'nin Öcalan çağrısı DEM Parti'yi bile şaşırttı Bahçeli'nin Öcalan çağrısı DEM Parti'yi bile şaşırttı Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat: ''Kısmi felç geçirdim'' Ablası Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat: ''Kısmi felç geçirdim''
Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Erdoğan'dan Fetullah Gülen ve Öcalan açıklaması Erdoğan'dan Fetullah Gülen ve Öcalan açıklaması FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Bebek katili Öcalan'ın avukatlarından Bahçeli'nin çağrısına yanıt var Bebek katili Öcalan'ın avukatlarından Bahçeli'nin çağrısına yanıt var Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı