Balıkesir’deki Pati Park can dostların yeni eğlence alanı oluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sözünü verdiği “Pati Park” hizmete açıldı. Avlu Yaşam Merkezi’nde 800 metrekarelik alanda oluşturulan park, can dostların gönüllerince enerjilerini atacağı, sosyalleşeceği bir alan olarak hayvanseverlerin hizmetine sunuldu.

“Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz” projesiyle Türkiye’ye örnek olan bir çalışmayı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, proje sayesinde 1436 can dostu yeni yuvalarına kavuşturdu. “Balıkesir’imizdeki her can bizim kıymetlimizdir” diyen Başkan Akın liderliğinde Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın yanı sıra Hayvan Ambulansı da can dostlara şifa dağıttı. Hizmet kalitesi yüksek ve tam donanımlı barınakların yanı sıra Avlu Yaşam Merkezi’nde Pati Park’ı hayata geçiren Akın sayesinde Balıkesir’de yaşayan her bir patili dost en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

“BALIKESİR’İMİZDE HER CAN DEĞERLİDİR”

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir güzel insanların şehri. Bizim şehrimizde sevgi, saygı, merhamet çok önemlidir. İnsanlar kadar sokaktaki, evlerimizdeki patili dostlarımıza da sevgimiz, saygımız vardır. Biz bu yaşamı tüm canlarımızla paylaşıyoruz. Dolayısıyla hizmetlerimizde de can dostlarımızı çok önemsiyoruz. Onların en iyi şartlara sahip olması için projeler geliştiriyoruz. Patili Park da çok önemsediğimiz projelerimizden bir tanesidir. Doğayla iç içe yemyeşil alanda can dostlarımız gönüllerince eğlenebilecek. Vatandaşlarımız rahatlıkla burada can dostlarıyla birlikte vakit geçirebilecekler. Balıkesir’imizde her can bizim için çok değerli. Ben 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyor, can dostlarımız için hizmetlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

PATİLİ CANLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENECEK

Avlu Yaşam Merkezi’nde açılan Pati Park, sessiz dostların yeni yaşam alanı oluyor. Yaklaşık 800 metrekare alana kurulan parkta patili canların oyun oynayabilecekleri, rahat hareket edebilecekleri sosyal donatılar ve parkurlar yer alıyor. Evcil dostlarını bu alana getiren vatandaşlar, şehrin trafiğinden ve yoğunluğundan uzakta doğayla iç içe keyifli zaman geçirebilecekler.