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Balıkesir’den Bursa’ya yangınla mücadelede tam destek

Balıkesir’den Bursa’ya yangınla mücadelede tam destek
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınına müdahale için ekipleri seferber etti. Balıkesir İtfaiyesi, destek ekibiyle Bursa’da orman yangınlarını söndürmek için mücadele verirken Can Dost Hayvan Ambulansı da yangında zarar gören sessiz canların yaralarını sarmak için yola çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa’da dün akşam saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınına müdahale için ekipleri seferber etti. Balıkesir İtfaiyesi, destek ekibiyle Bursa’da orman yangınlarını söndürmek için mücadele verirken Can Dost Hayvan Ambulansı da yangında zarar gören sessiz canların yaralarını sarmak için yola çıktı.

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen, artan hava sıcaklıkları ve rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Özellikle il genelinde ve bölgede meydana gelen yangınları söndürmek için güçlü araç filosu ve tecrübeli personeliyle mücadele eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Sakarya’nın ardından Bursa’ya da desteğe gitti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde bölgenin en büyük dördüncü itfaiyesi olma yolunda ilerleyen Balıkesir İtfaiyesi, AFAD’ın koordinesinde Bursa’nın Kestel, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına müdahale etmek amacıyla seferber oldu. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde Can Dost Hayvan Ambulansı da bölgedeki yangında zarar gören sessiz canların yaralarını sarmak için bölgede çalışmalarına başladı.

"CAN DOSTLAR BİZE EMANET"

Orman yangınları başta olmak üzere yaşanan her doğal afette can dostları unutmayan, onlar için de tüm imkânları seferber eden ve “Can dostlar bize emanet” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa’da meydana gelen yangınlardan etkilenen sessiz canların tedavisi için Can Dost Hayvan Ambulansı’nı bölgeye gönderdi. Orman yangınlarında zarar gören bütün can dostların yaralanma, yanık, zehirlenme ve acil müdahale gerektiren durumlarına yönelik çalışma yapmaya başlayan ekipler, tam donanımlı araç ve uzman ekibiyle Bursa’daki canların yaralarını sarıyor. Hafif dereceli yanıklar için antibiyotikler, derin kesikler için antestezikler ve steril, son teknoloji ameliyat ekipmanlarıyla gerekli tüm ilaçları da bulunduran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Can Dost Hayvan Ambulansı, olay yerinde acil müdahaleleri yaparak, yaralı can dostların en yakın bakımevlerine sevklerini sağlıyor.

“TÜM EKİPLERİMİZİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN”

Bursa’daki orman yangınlarını söndürmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tam destek verdiklerini söyleyen Başkan Akın, “Bursa’da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Balıkesir İtfaiyemiz, AFAD koordinasyonunda bölgeye gitti. Can Dost Hayvan Ambulansımız da bölgede yangından etkilenen can dostlarımızın yaralarını iyileştirmek için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Yangın söndürme çalışmalarında kalp krizi geçirerek şehit olan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı’nda görevli İtfaiye Er Ramazan Şaşkın’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Bursa İtfaiye Teşkilatı olmak üzere tüm itfaiye teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” dedi. Akın, “Yangın bölgesinde görev yapan tüm ekiplerin Allah yardımcıları olsun. İçimiz yanıyor.” ifadelerini kullandı.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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