Balıkesir'in Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi Türkiye’ye örnek oluyor

Balıkesir’de çevre bilincini artırmaya yönelik önemli projelerden biri olan Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi, önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezi inceleyerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi’ni gezen Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, son teknolojiyle donatılan uygulama atölyelerini gezdi. İklim değişikliğinden enerji kaynaklarına, geri dönüşümden sürdürülebilir çevre yönetimine kadar geniş bir yelpazede sunulan eğitim içerikleri hakkında bilgi edinen ziyaretçiler, özellikle çocuklara yönelik hazırlanan interaktif ve uygulamalı eğitim alanlarını inceledi. Ziyaret kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi’nin sahip olduğu donanımlar ve eğitim vizyonuyla Türkiye’ye örnek bir proje olduğuna dikkat çekti.

DENEYİM VE TECRÜBELER PAYLAŞILDI

Ziyarete eşlik eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, misafirlere doğa ve sürdürülebilir çevre farkındalığını artırmayı hedefleyen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Günümüzde iklim krizinin de artmasıyla birlikte özellikle çocuklarda çevre eğitiminin önemine değinen Karateke, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden gelen misafirlerimizi Çevre Eğitim ve Bilim Merkezimizde ağırladık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve eğitimlerle ilgili bilgi verdik. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın yenilikçi vizyonuyla her geçen gün daha da gelişen merkezimizde birbirinden çeşitli atölyelerimiz ve uygulama alanlarımız misafirlerimizin de dikkatini çekti. Bu gibi ziyaretlerin deneyim paylaşımını da artıracağını düşünüyor, konuklarımıza bu güzel ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.