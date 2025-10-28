  1. Anasayfa
  Balıkesir'in gururu Nafia Kuş Aydın 2. kez dünya şampiyonu

Balıkesir’in gururu Nafia Kuş Aydın 2. kez dünya şampiyonu

Balıkesir’in gururu Nafia Kuş Aydın 2. kez dünya şampiyonu
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un milli sporcusu Nafia Kuş Aydın, 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda göz kamaştıran performansıyla kadınlar +73 kiloda altın madalyayı alarak 2. kez dünya şampiyonu oldu. Genç yıldızı kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Sporcumuzu yürekten kutluyor, onunla gurur duyuyoruz.” dedi.

Çin’in Wuxi kentinde gerçekleşen 2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda kadınlar +73 kiloda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Nafia Kuş Aydın, tüm rakiplerini eleyerek 2. kez dünya şampiyonu oldu. Göz kamaştıran bir performansla finaldeki Özbek rakibini mağlup eden Nafia Kuş Aydın, 2023’ten sonra üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu elde ederek Balıkesir’i ve Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.

AKIN: “SPORCUMUZLA GURUR DUYDUK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Nafia Kuş Aydın’ı tebrik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizin yetiştirdiği başarılı sporcumuz Nafia Kuş Aydın, azmi ve kararlılığıyla bir kez daha dünya şampiyonluğu kazanarak bizleri gururlandırdı. Ülkemize ve Balıkesir’imize bu mutluluğu yaşatan sporcumuzu yürekten kutluyor, bu gurur bize yaşattığı için teşekkür ediyorum. Şehrin gençlerine fırsat veren ve Balıkesir’imizi sporun her branşında başarıyla temsil eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız.” ifadelerini kullandı.

