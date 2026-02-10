  1. Anasayfa
Balıkesir’in kültür sanat haritası bu çalıştayda çizilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde şehrin kültür ve sanat vizyonunu şekillendirmek amacıyla üç aşamada hayata geçirilecek olan “Kentin Vizyonu- Kültür Çalıştayı”nın ilki 15 Şubat 2026 Pazar günü Balıkesir Kent Konseyi binasında gerçekleştirilecek.

Balıkesir’in kültürel değerlerini öne çıkarmak, kültür ve sanat alanında ortak bir yol haritası oluşturmak amacıyla 15 Şubat 2026 Pazar günü 09.30 - 17.00 saatleri arasında Balıkesir Kent Konseyi binasında “Kentin Vizyonu- Kültür Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştayda sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri kültür ve sanat için projeler üretmek adına bir araya gelecek. Şehrin kültürel kimliğinin güçlendirilmesi için yapılan organizasyonda; “Somut Olmayan Kültürel Miras”, “Somut Kültürel Miras”, “Plastik Sanatlarda Üretim”, “Sahne ve Gösteri Sanatlarında Üretim”, “Edebiyat ve Yayımcılıkta Üretim”, “Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilere Yönelik Üretim” ve “Toplum Yararına Yönelik Çalışmalar” gibi yedi ayrı temaya ait masalar oluşturulacak. Balıkesir’in tüm ilçelerinden katılımcıların yanı sıra İzmir ve Ankara’da Balıkesir ile ilgili çalışma yürüten STK’lar da çalıştayda yer alacak.

SOMUT PROJE FİKİRLERİ MASAYA YATIRILACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın göreve gelir gelmez gerçekleştirdiği “Balıkesir Dönüşüm Kongresi”nde kültür ve sanat yaşantısına yönelik çok sayıda görüş ortaya çıkmıştı. Bu görüşler arasında yer alan Balıkesir’in kültür yaşantısına ilişkin bir strateji metni için yapılması planlanan çalıştayların ilki 15 Şubat’ta gerçekleşecek. Bu kapsamda Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir’de üç aşamada yapılacak geniş katılımlı kültür ve sanat çalıştayları için hazırlıklarını tamamladı. Kentin Vizyonu “Kültür Çalıştayı”nda öncelikli olarak Balıkesir’de kültür ve sanat üzerine çalışmalar yapan STK’larla sorunları ve çözüm önerileri üzerindeki görüşlerini ifade edecekler. Çalıştayda ortaya konan çözüm önerileriyle ise somut proje fikirlerinin üretilmesi amaçlanıyor. Ayrıca katılımcıların Balıkesir kültür ve sanat yaşantısına yönelik farklı görüşleri de alınarak, ikincisi ve büyük bir kültür festivali ile üçüncüsü yapılacak olan çalıştaylarda, şehrin kültür ve sanat yaşantısına yön verecek bir politika metninin ortaya çıkmasına yönelik hazırlık süreci de başlatılacak.

“ŞEHRİMİZİN KÜLTÜR SANAT VİZYONUNU KONUŞACAĞIZ”

“Kentin Vizyonu- Kültür Çalıştayı”nın şehre sunacağı katkılara değinen Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, “Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz ve Balıkesir Kent Konseyimiz iş birliğiyle “Kentin Vizyonu- Kültür Çalıştayı”nı 15 Şubat 2026 Pazar günü gerçekleştireceğiz. Şehrimizin sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan geleceği için atılacak adımların görüşüleceği çalıştay tüm paydaşlarımızı bir araya getirecek. Balıkesir’in kültür ve sanat mirasını tanıtmak, geliştirmek ve bu kapsamda projeler üretmek isteyen tüm sivil toplum kuruluşlarını (STK) çalıştayımıza davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

