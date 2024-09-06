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Balıkesir’in kurtuluşu bu filmde anlatıldı

Balıkesir’in kurtuluşu bu filmde anlatıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Balıkesir’in 102’inci kurtuluş yılı onuruna, oldukça anlamlı bir film hazırladı. Filmde; İstiklal Madalyalı Kuvayı Milliye kahramanlarından Gönenli Ahmet Efe’nin torunu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın çocukluğunun gözünden, Balıkesir’in kurtuluş mücadelesi aşamasında dönemin mihenk taşı isimlerin yer aldığı gerçek olaylardan kesitler ekrana yansıyor.

Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesine ilham olarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı milli mücadeleyle adını tarihe altın harflerle yazdıran Kuvayı Milliye’nin Başşehri Balıkesir’in kurtuluşunun 102’inci yılı onuruna, anlamlı bir kısa film hazırlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından hazırlanan kısa filmde; bir çocuğun gözünden Balıkesir’in kurtuluş mücadelesi aşamasında dönemin mihenk taşı isimlerin yer aldığı gerçek olaylardan kesitler ekrana yansıyor.

 GÖNENLİ AHMET EFE

İstiklal Madalyalı Kuvayı Milliye kahramanlarından Gönenli Ahmet Efe’nin torunu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın çocukluğunun gözünden anlatılan hikâye; dönemin belediye başkanı Keçecizade Mehmet Emin Bey’in; Zarbalı Hulusi Bey ve Yırcalızade Şükrü Efendi ile un fabrikasında buluşarak vatan müdafaasında ne kadar hazırlıklı ve kararlı olduklarını görmesiyle başlıyor. Balıkesirli kahramanların “Düşman işgali kabul edilemez.” diyerek kısa zamanda baştan sona planlı, istiklal uğruna yekvücut olmasıyla Mehmet Emin Bey, Balıkesir Valisi Mehmet Vehbi Bolak’a bir rapor takdim ederek Alaca Mescid Toplantısı’na davet ediyor. “Bu vatan bizim, terk etmek için gelmedik ki biz bu topraklara.” diyen yiğitler; bu olaylar karşısında kayıtsız kalmayıp silahını ve mavzerini kuşanarak pusular kuruyor, düşmana göz açtırmıyor. 19 Mayıs 1919’da Alaca Mescid Camisi’nde “Silahlı mücadeleden gayrı vatanın kurtuluşu mümkün değildir. Zafer namlunun ucundadır.” kararı alınıyor. 5 Eylül günü emsalsiz bir destanın kahramanı 2 yiğit; Arnavut Aslan Efe ile Gönenli Ahmet Efe, Vali Mehmet Vehbi Bolak’ın huzuruna çıkarak beklenen haberi iletiyorlar. Vali Mehmet Vehbi Bolak, Hasan Basri Çantay’a müjdeyi iletiyor ve tüm her yerde yazıyor; 6 Eylül günü Balıkesir işgalden kuruldu. Filmin son kısmında da çocuk, büyümüş haline bakıyor. O günlerden bu günlere hiç eksilmeyen bir heyecanla Kuvayı Milliye ruhuyla yaşayan şehir Balıkesir’de; Kuvayı Milliye Kahramanı Gönenli Ahmet Efe’nin torunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin kurtuluşunun 102’inci yılını zeybek oynayarak kutlarken, Efeler de ona eşlik ediyor. Başkan Akın “Bu vatan bizim, Balıkesir bizim. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Kuvayı Milliye kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Balıkesir’imizde, Kuvayı Milliye ruhunu ilelebet yaşatacağız.” diye konuştu.

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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