Balıkesir'in özel gereksinimli bireyleri, yeteneklerini BALMEK’le keşfediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BALMEK Bandırma Şubesinde özel gereksinimli bireylerin; motor, bilişsel ve duygusal becerilerini geliştirmeleri amacıyla resim kursu gerçekleştiriliyor. Resmi bir iletişim aracı olarak kullanarak özel gereksinimli bireylerin yeteneklerinin keşfedilmesini amaçlayan kursun devamında; bu bireylerin her birinin yönelimine uygun atölyeler açılacak ve gelir elde etmeleri sağlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) çatısı altında özel gereksinimli bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri; motor, bilişsel ve duygusal becerilerini geliştirebilecekleri kurslar gerçekleştiriliyor. Şimdilik sadece Bandırma BALMEK’te bulunan zaman içerisinde diğer ilçelerde de benzer kursların açılacağı resim kursunda; otizmli, down sendromlu, SP’li bireyler, kemoterapi görenler ve aileleri, alanında uzman eğitmenler eşliğinde resim kursu yoluyla sanat terapisine katılıyorlar.

YETENEKLERİNE YÖNELİK ATÖLYELER KURULACAK

Resmi bir iletişim aracı ve dil olarak kullanarak özel gereksinimli bireylerin; çizimlerinden ve kullandıkları renklerden çıkarımlar yapan sanat terapistleri bu bireylerin ileriye yönelik becerilerini keşfederek onlara gelir kapısı oluşturacak yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Bu kursta becerileri geliştirilen özel gereksinimli bireyler için devamı niteliğinde her birinin yeteneğine uygun atölyeler açılacak. Konuyla ilgili proje çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın’ın talimatıyla kısa zamanda atölyelerini açmış olacak. Özel gereksinimli bireylerin potansiyel gelişim ve manevi huzurunu sağlamak, ailelerine serbest zaman ve maddi gelir kaynağı yaratmak amacıyla hizmet verecek atölyeler kapsamında; ahşap materyaller, hediyelik eşyalar, seramik objeler, dekoratif tablolar, plaket ve tespih yapımıyla ilgili atölyeler açılacak.

“BU ÇOCUKLAR, MESLEK SAHİBİ OLMALI”

Özel gereksinimli bireylerin motor ve bilişsel becerilerini geliştirmesi ve ailelerinin hayatını kolaylaştırması adına kursun katkısının büyük olduğunu söyleyen Bandırma Güney Marmara Hizmet Binası Kurs Sorumlusu Sanat Eğitmeni ve Sanat Terapisti Gülsüm Sönmez “Bizim için aileler çok önemli. Çünkü annelerinin omzunda çok büyük bir yük var. Bu yükü almak istiyoruz. Çizimlerini yorumluyoruz, kullandıkları renkleri yorumluyoruz, resimlerini yorumluyoruz. Bu çocuğun yeteneği neye göre; şekillenmeli, ne yapmalı? Bu çocuklar, meslek sahibi olmalı. Çünkü biz de varız diyorlar. Diyorlar ki ‘Biz işe yaramak istiyoruz, bir şeyler yapmak, üretmek istiyoruz.’ Görme engelli öğrencilerimiz de var. Ahşaptan oyuncaklar yapıyor.” dedi.

KURSLARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORLAR

Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin kursların devamının gelmesini istediklerini belirten Gülsüm Sönmez “Geldikleri zaman çok mutlular ve sürekli üretmek istiyorlar. Onların rutini var. Bu rutini devam ettirelim istiyorlar. Evde kaldıklarında öfke nöbetleri başlıyor. Anneye ya da babaya saldırıyor. O nedenle biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu kurslarla destek veriyoruz. Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz, özel gereksinimli bireylere önem verdikleri için.” ifadelerini kullandı.

KURSA SEVEREK GELİYORLAR

Resim kursuna severek geldiğini vurgulayan Nilsu Mandacı “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir resim kursu görüyorum. Mutluyum, evde resim çiziyorum, geliştiriyorum kendimi. Kesinlikle devam etmesini diliyorum. Bizim için çok iyi oluyor bu kurslar.” dedi.

DUYGUSAL VE BİLİŞSEL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bu kursun özel gereksinimli bireyler için çok önemli olduğunu vurgulayan özel gereksinimli birey annesi ve aynı zamanda Bandırma Engelime Renk Ver Derneği Başkanı Nercü Çalışkan “Çocuklarımız hem motor becerilerini geliştiriyorlar hem duygusal ve bilişsel becerilerini geliştiriyorlar. Resim yaparken özel çocuklarımız, duygularını resme renklerle, çizgilerle aktarıyorlar.” dedi.