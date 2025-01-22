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Balıkesir’in ulaşım ağı güçleniyor

Balıkesir’in ulaşım ağı güçleniyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 242 toplu taşıma aracı ile günde bin 560 sefer yaparak her gün 50 binden fazla yolcuya kesintisiz hizmet veriyor. 29 yeni hatla özellikle kırsal mahallelere ulaşımı kolaylaştıran Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) toplu taşıma sektöründe kadın istihdamını artıracak projelerle de öne çıkıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. il genelinde toplu taşıma hizmetlerini genişleterek, halkın ulaşım imkânlarından rahatlıkla yararlanmasını sağlıyor. Filosuna kattığı 14 yeni otobüsle hizmet ağını genişleten BTT A.Ş., toplam 242 toplu taşıma aracıyla vatandaşlar için konforlu ve kesintisiz ulaşıma olanak sağlıyor.

29 YENİ HATLA KIRSALA ULAŞIM ARTIK DAHA KOLAY

İl merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım olanaklarını geliştirmeyi hedefleyen Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren hizmete açtığı 29 yeni hatla, özellikle kırsal mahallelere yönelik ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler sağladı. Günlük bin 560 sefer gerçekleştiren toplu taşıma araçları her gün 50 bini aşkın yolcuya hizmet sunuyor. Toplu taşıma araçlarında hizmet alan vatandaşların yolcu başına ücretlerinin yüzde 75’i Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BTT A.Ş. tarafından sübvanse edilerek, halkın ulaşım olanaklarından daha ucuza faydalanması sağlanıyor.

KADIN ŞOFÖR SAYISI ARTIRILACAK

Toplu taşıma sektöründe kadın istihdamını artırmak için önemli bir adım atan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., ehliyeti uygun olan kadın şoför adaylarına ücretsiz eğitim vermeye başlıyor. Eğitimler sayesinde toplu taşımada çalışan kadın sayısı artırılarak, toplumsal eşitliğe de katkı sağlanacak.

BİN ESNAFIN PROTOKOLÜ YENİLENDİ

BTT A.Ş. toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilir olması amacıyla Özel Taşıma Esnafıyla işbirliği içerisinde çalışıyor. Toplu taşıma sistemine dâhil olan esnafların talepleri doğrultusunda komisyon oranları düşürülerek bin esnafın protokolleri yenilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., toplu taşıma hizmetlerini geliştirecek teknolojik, çevreci ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmayı hedefliyor. Alternatif ulaşım hizmetlerini de bünyesine katan BTT A.Ş. halkın konforlu bir seyahat deneyimi yaşaması için tüm imkânlarını seferber ediyor.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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