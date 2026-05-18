Balıkesirli Gençler Gençlik Korteji'nde Buluşacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 19 Mayıs 1919’un bir milletin kaderini değiştiren tarihi bir gün olduğunu ifade eden Başkan Akın, tüm vatandaşları 19 Mayıs’ta Milli Kuvvetler Caddesi’nde başlayacak Gençlik Korteji ve ardından Atatürk Parkı’nda yapılacak gençlik konserlerine davet etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla çıktığı o yolculuğun umutsuzluğa teslim olmayan bir halkın yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu belirten Başkan Akın, konuşmasının devamında şunları söyledi: “19 Mayıs, Türk milleti için sıradan bir tarih değildir. 19 Mayıs, esareti reddeden bir milletin kararlılığıdır. 19 Mayıs, bağımsızlık aşkıdır, Cumhuriyet’in ilk adımıdır. Ve 19 Mayıs, gençliğe duyulan sonsuz güvenin adıdır. Balıkesir’imiz de bu büyük mücadelenin en güçlü kalelerinden biri, Kuvayımilliye ruhunun en gür şekilde yankılandığı şehirlerden biridir. Bu topraklarda Hasan Basri Çantaylar, Mehmet Vehbi Bolaklar, Karesi’nin yiğit efeleri, cepheye mermi taşıyan kadınlar, işgale karşı meydanları dolduran daha nice Balıkesirli Kuvayımilliyeci; bağımsızlık uğruna canlarını ortaya koymuştur.”

“BİZLERİN GÖREVİ O BÜYÜK MÜCADELENİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK”

Başkan Akın mesajında; “Balıkesir’de Alaca Mescit’te yükselen direniş sesi, Okuma Yurdu’nda alınan kararlar ve Kuvayımilliye Kongreleri; millet iradesinin hiçbir güce boyun eğmeyeceğinin ilanı olmuştur. Çünkü Balıkesir’imiz; sadece düşmana karşı savaşan bir şehir değil, milli mücadelenin örgütlendiği, halkın kendi kaderine sahip çıktığı öncü bir memlekettir. İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim: Bizlere düşen görev o büyük mücadelenin emanetine sahip çıkmak, Cumhuriyet’imizi demokrasiyle, adaletle, bilimle ve dayanışmayla büyütmektir. Özellikle gençlerimizin; geçmişini bilen, özgürlüğünün kıymetini anlayan, ülkesine ve Cumhuriyetine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi en büyük sorumluluğumuzdur. Çünkü Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: ‘Bütün ümidim gençliktedir.’ Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Balıkesirli Kuvayımilliye kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

“TÜM HEMŞEHRİLERİMİ 19 MAYIS’IN COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM”

“Bizler Balıkesir’de, Kuvayımilliye’nin başkentinde gençlerimizin hayaller kurabildiği, özgürce yaşayabildiği, umutla geleceğe bakabildiği bir kent için çalışmaya devam edeceğiz.” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm hemşehrilerimi bu özel günde saat 20.30 itibarıyla Milli Kuvvetler Caddesi’nden başlayacak olan gençlik kortejimize davet ediyorum. Kortej yürüyüşümüz sonrasında Atatürk Parkı’nda gerçekleştireceğimiz Gençlik Konseri ile tüm hemşehrilerimiz unutulmaz bir bayram coşkusu yaşayacak. Halk Dansları Gençlik Topluluğu, Dance Up Studio Hip Hop Grubu, Efor 266 & Köfterazi Rap Müzik Konseri, Roman Gençlik Orkestrası (ROGO), VE Dj Disco Horizon konserleri ile birbirinden güzel konserleri gençlerimizle buluşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu etkinliklerimize davet ediyorum. ” dedi.