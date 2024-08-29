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Balıkesirli kadınlar, stresini Zumba ile atıyor

Balıkesirli kadınlar, stresini Zumba ile atıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ''Haydi, Sen de Hareket Et'' projesi ile kadınlar için haftanın 3 günü, Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nde ücretsiz olarak Zumba dersleri düzenliyor. Yaklaşık 600 kadının katıldığı Zumba dersleri, büyük ilgi görüyor.

Balıkesirli kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan ücretsiz Zumba derslerinde; hem streslerini atıyor hem de kalorilerini yakıyor. Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nde; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 09.00’da ve akşam 19.20’de olmak üzere 2’şer seans olarak gerçekleştirilen derslere yaklaşık 600 kadın katılım sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Fitness, Step Aerobik ve Zumba Antrenörü Evrim Demir tarafından sürdürülen derslere, kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

 BAHANELER KALORİ YAKMAZ  HAYDİ, SEN DE HAREKET ET!

“Haydi, Sen de Hareket Et” projesi kapsamında Zumba derslerini yaptıklarını ifade eden Antrenör Evrim Demir “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın desteğiyle ücretsiz yapılan, kadınlarımıza özel bir proje. Kadınlarımızla beraber sabah ve akşam seansları yapıyoruz. Yaklaşık 600 tane öğrencimiz var. Sabah ve akşam seansları ile birlikte hem eğleniyoruz, eğlenirken de kalori yakıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bahaneler kalori yakmaz; haydi, sen de hareket et!” diye konuştu.

KADINLAR, ZUMBA DERSLERİNDEN MEMNUN

Zumba projesine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Şennur Günaydın “Ocak ayından bu yana fitness sporuna geliyordum ve Zumba’ya da devam ediyorum. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, kadınlar için. Bence çok güzel bir durum bu. Kadınlar da kendilerine sosyal alan yaratmalı. Burada çok güzel Zumba sporunu gerçekleştiriyoruz ve güzel bir kalori yapıyoruz. Bunun için Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

 “Kadınların bu sosyal projede yer almasından mutluluk duyduğunu belirten Öznur Çağan “Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a da teşekkür ediyoruz bu projeyi bizlere sunduğu için. Biz memnunuz, diğer kadınları da bekliyoruz.” dedi.

Zumba dans kursundan oldukça memnun olduğunu dile getiren Ayşe Özörmenoğlu “Çok harika ve güzel bir ortamdı. Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkürler. Bu spor faaliyetleri benim daha çok hoşuma gitti. Özellikle bunun için çok teşekkür ederim. Ailece biz sporu çok seviyoruz.” dedi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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