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Balıkesirli öğrenciler BAÇEM'de bitkilerin dünyasını keşfetti

Balıkesirli öğrenciler BAÇEM'de bitkilerin dünyasını keşfetti
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Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’ni (BAÇEM) ziyaret eden Burhaniye Faruk Kızıklı İlkokulu öğrencileri, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin projesiyle tıbbi ve aromatik bitkileri yakından incelediler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) tarafından yürütülen “BUBFA ile Doğadan Çocuklara” projesi kapsamında Burhaniye Faruk Kızıklı İlkokulu 4.Sınıf öğrencilerini ağırladı. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN)  Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban öncülüğünde üniversitenin Gastronomi Bölümü 3.sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan proje kapsamında ilkokul öğrencileri, BAÇEM’de tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları hakkında bilgi edindiler.  Tıbbi ve aromatik bitkilerin gastronomi alanında da yaygın olarak kullanıldığı belirtilirken öğrenciler proje sayesinde BAÇEM’de bitkileri yakından inceleme fırsatı buldular.

YERİNDE GÖZLEM VE İNCELEME

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren BAÇEM’de tıbbi ve aromatik bitkilerin; ilaç sanayi, kozmetik, parfüm ve esans yapımında kullanıldığını öğrenen öğrenciler, şifalı, dinlendirici çay ve baharat olarak da bitkilerin kullanım alanı hakkında bilgi edindiler. BAÇEM teknik personeli Elif Budak, öğrencilere bitkilerin yetişme koşulları ve kullanım alanlarını anlattı. Tıbbi ve aromatik bitkileri yerinde inceleyerek gözlem yapan öğrenciler, teknik gezi sonunda biberiye fidelerini toprakla buluşturdular.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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