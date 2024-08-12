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Balıkesirliler, Milli Kuvvetler’in hafta sonu kapanmasına ‘evet’ dedi

Balıkesirliler, Milli Kuvvetler’in hafta sonu kapanmasına ‘evet’ dedi
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Göreve geldiği ilk ayda Balıkesir’in yaya kullanımı en işlek caddelerinden biri olan Milli Kuvvetler’in hafta sonlarında trafiğe kapanması konusunda saha çalışması yaptıran Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yüzde 67,8 evet sonucundan yola çıkarak 21 Temmuz Pazar gününden itibaren caddeyi hafta sonları trafiğe kapattı. Hafta sonu akşamları caddede düzenlenen konserler, vatandaşların beğenisini kazandı.

Balıkesir’i her geçen gün daha huzurlu ve güvenli hale getirerek daha yaşanılabilir bir kent yapma gayretiyle hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve geldiğinde ilk talimatlarından biri olarak Milli Kuvvetler Caddesi’nin hafta sonları trafiğe kapatılması konusunda saha çalışması yaptırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi tarafından Nisan ayının sonunda tamamlanan anket çalışması kapsamında caddede bulunan esnaf ve vatandaşlarla görüşmeler yapıldı.

233 ESNAF VE VATANDAŞLA ANKET YAPILDI

Yapılan ziyaretler sonucunda; 90’ı esnaf, 143’ü vatandaş olmak üzere toplamda 233 kişiyle anket çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi; elde edilen verilerin nitel ve nicel analiz sonuçlarıyla gözlem raporları doğrultusunda Milli Kuvvetler Caddesi’ni, hafta sonları 11.00-23.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatarak vatandaşların rahatça ve güvenle alışveriş yapmalarını sağladı.

KATILIMCILARIN YÜZDE 67,8’İ EVET DEDİ

Anket sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 67,8’i Milli Kuvvetler Caddesi’nin trafiğe kapatılmasını isterken yüzde 32,2’si kapatılmasını istemediğini belirtti. “Caddenin trafiğe kapatılmasının şehir ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise; yüzde 62,7’si evet cevabı verirken yüzde 37,3’ü hayır cevabı verdi. “Caddenin trafiğe kapatılmasının şehir hayatına hareketlik katacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise; yüzde 63,5’i evet, yüzde 36,5’i ise hayır dedi. 

VATANDAŞLAR HAFTA SONU KONSERLERİNDEN MEMNUN

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin araç trafiğine kapalı olan Milli Kuvvetler Caddesi’nde vatandaşların yaz akşamlarını renklendirmek ve keyifli zamanlar geçirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen konserler büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, Balıkesir’in böyle güzel etkinlik ve programlara çok ihtiyacı olduğunu belirterek konserlerin devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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